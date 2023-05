Raiffeisen NÖ-Wien: Jahrestagung 2023 im Zeichen von "gemeinsam"

Mit mehr als 800 Gästen fand heute die traditionelle Jahrestagung von Raiffeisen NÖ-Wien in der Messe Wien statt - heuer unter dem Stern eines besonderen Jubiläums, nachdem genau vor 125 Jahren die Niederösterreichische Genossenschafts-Centralcasse im Jahr 1898 gegründet wurde. Unter den hochrangigen Gästen befanden sich u.a. Bundeskanzler Karl Nehammer und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die beiden Gastgeber Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, und Michael Höllerer, Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien, gaben einen Einblick in derzeitige Schwerpunkte.

Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, unterstrich in seiner Rede, dass Werte wie Beständigkeit, Verlässlichkeit und Zusammenhalt heute wichtiger denn je sind, um für rund 1,2 Mio. Kund:innen und mehr als 430.000 Mitglieder täglich sein Bestes zu geben: "Wir gehen mit der Zeit, verlieren dabei aber niemals die Bodenhaftung. Denn darin liegt unsere Stärke und begründet sich unsere Resilienz. Wir tragen – nicht zuletzt durch unsere Wertschöpfung und unsere wichtige Rolle als Arbeitgeber – zur Krisenfestigkeit unserer Heimat bei."

Hameseder weiter: "Wenn es um den Nutzen für möglichst viele Menschen geht, scheint die ausufernde Globalisierung der vergangenen Jahrzehnte inzwischen an ihre Grenzen gekommen zu sein. Europa, Österreich, Niederösterreich müssen hier wieder zu stärkerer Selbstständigkeit zurückfinden. Eine klare strategische Ausrichtung bei Raiffeisen wird daher die weitere und stärkere Regionalisierung unseres wirtschaftlichen Engagements sein."

Das Geschäftsjahr 2022 zeige, dass Raiffeisen NÖ-Wien robust aufgestellt ist, so Präsident Erwin Hameseder. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen erwirtschafteten die Beteiligungen der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien in sämtlichen Geschäftsfeldern – Bank, Agrar, Infrastruktur und Medien – sehr erfreuliche Ergebnisse. "Wir können zufrieden sein", so Hameseder. "Auch die 44 Raiffeisenbanken in Niederösterreich haben ein starkes Zeichen ihrer wirtschaftlichen Kraft gesetzt und erwirtschaften zum zweiten Mal in Folge das beste Ergebnis ihrer Geschichte."

Hameseder sprach auch den Generationenwechsel in Geschäftsleitung und Vorstand bei Raiffeisen NÖ-Wien an: "Wir glauben an die nächste Generation und daran, dass sie – wie ihre Vorgänger-Generationen – etwas zum Positiven verändern kann. Daher ist es Ziel, Jungen noch mehr Raum zu geben und sie ganz klar und stark einzubinden. Denn hier liegt die Zukunft."

Michael Höllerer, Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien, betonte: "Wir haben einen Prozess der Transformation gestartet. Weil wir den Wandel unserer Welt und unseres Geschäftes aktiv und aus eigener Initiative selbst mitgestalten wollen." Als wichtigsten Punkt sieht Höllerer dabei unternehmerische Resilienz und Kundenzentrierung: "Wir verstehen uns als Wegbegleiter für unsere Kundinnen und Kunden in allen Lebensabschnitten – von jungen Menschen in Ausbildung bis hin zur Pension. Das beginnt beim Aufbau von Wohneigentum und reicht bis zum mittelständischen Unternehmen, Beispiel Raiffeisen Unternehmerfonds. Denn Unternehmertum und Raiffeisen – das sind natürliche Partner."

Höllerer unterstrich außerdem, dass Raiffeisen NÖ-Wien schon jetzt viele Initiativen in den unterschiedlichen Lebensbereichen fördere, künftig noch stärker seiner Herkunft aus der Mitte der Gesellschaft gerecht werden will: "Menschen mit Mut, regionale Initiativen, Armutsbekämpfung und Bildung. Dort sehen wir Schwerpunkte unserer Unterstützungstätigkeit."

Mit Blick auf das Beteiligungsportfolio der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ergänzte Höllerer: "Wir wollen uns in unseren Geschäftsfeldern klar positionieren und wichtigen Trends folgen. Dazu zählen Investments in neue Geschäftsfelder, wie zuletzt in Neoh, oder auch die Prüfung einer Kooperation mit Bitpanda." Ein interner Innovationsprozess für alle Mitarbeiter:innen von Raiffeisen NÖ-Wien sowie die Gründung einer eigenen Tradition & Innovation Genossenschaft unterstütze diesen Weg.

Bundeskanzler Karl Nehammer bedankte sich in seiner Ansprache für das gesellschaftliche Engagement von Raiffeisen: "Die Jahrestagung ist nicht nur das Zusammentreffen der großen Raiffeisen NÖ-Wien-Familie. Sie ist auch Ausdruck des Zusammenhalts und ein Zeichen der Beständigkeit. Seit fast 140 Jahren steht die Marke Raiffeisen für Sicherheit und Stabilität. Sie hat sich gerade in Zeiten der großen Unsicherheiten als verlässlicher Partner für die Menschen in unserem Land erwiesen – vor allem dann, wenn die Hilfe am meisten benötigt wurde. Dabei stand immer und steht auch heute noch der Grundgedanke von Friedrich Wilhelm Raiffeisen im Vordergrund: Die Regionalität, die Verbundenheit mit der Bevölkerung und der direkte Kontakt zum Menschen. Raiffeisen NÖ-Wien zeichnet sich aber auch durch ihr Bekenntnis nicht nur zu wirtschaftlicher, sondern auch zu gesellschaftlicher Verantwortung aus. Ihr Engagement in sozialen und kulturellen Fragen und für eine nachhaltige Entwicklung sind beeindruckend. Als wichtiger Arbeitgeber und durch ihre vielfältigen Tätigkeiten trägt Raiffeisen NÖ-Wien wesentlich zum Wohlstand unseres Landes bei. Solche Unternehmen braucht es in Österreich heute wie damals und für die Zukunft! Ich wünsche Raiffeisen NÖ-Wien auch weiterhin viel Erfolg."

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ging auf die Stärkung der Regionen ein: "Raiffeisen NÖ-Wien und das Land Niederösterreich verbindet eine enge Partnerschaft, wenn es darum geht die Menschen, Unternehmen, Kunst und Kultur oder die Forschung in allen Regionen unseres Landes zu unterstützen und zu fördern. Oder auch wenn wir an die Weiterentwicklung unseres Wirtschaftsstandortes und die Realisierung wichtiger Erfolgsprojekte, wie den E10-Kraftstoff, denken, mit dem bis zu 200.000 Tonnen CO2 eingespart werden können. Das alles macht Raiffeisen zu einem unverzichtbaren Partner für Land und Leute und dafür sagen wir Danke."

Realität oder Illusion? Mind Performance Experte begeisterte

Zum Abschluss wurde den Besucher:innen auf eindrucksvolle Weise veranschaulicht, wie das Unmögliche möglich gemacht werden kann. Thorsten Havener, Autor von sechs internationalen Bestsellern und von Medien als "angehendes Weltwunder" bezeichnet, verknüpfte in seiner Performance die Geheimnisse der Menschenkenntnis, Körpersprache sowie Suggestion.

Die Jahrestagung wurde auch heuer wieder als zertifiziertes Green Event abgehalten.



