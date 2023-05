Raiffeisen Immobilien wieder größter Verbundmakler Österreichs

Wien (OTS) - Zum achten Mal in Folge ist Raiffeisen Immobilien Österreich aus dem alljährlichen Maklerranking des Branchen-Fachmediums Immobilien Magazin als größter Verbundmakler hervorgegangen. Für bessere Vergleichbarkeit wird dort zwischen den Kategorien Einzel-, Verbund- und Franchiseunternehmen unterschieden. Mit einem Honorarumsatz von € 38 Mio in 2022 führt die Makler-Organisation der Raiffeisenbanken Gruppe in der Kategorie Verbundunternehmen. Über alle Kategorien hinweg ist nur das Franchise-System Remax nach Umsatz noch größer.

Mit einer vermittelten Fläche von über 2,4 Millionen m2 ist Raiffeisen Immobilien überdies nach Fläche der bei weitem größte Grundstücksmakler Österreichs und liegt mit 546.000 m2 auch bei Einfamilienhäusern voran. Keine andere heimische Maklerorganisation vermittelt demnach mehr Grundstücke und Einfamilienhäuser.

Die Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich, Ing. Mag. (FH) Peter Weinberger und Peter Mayr, zeigen sich denn auch zufrieden: „ Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Position nun schon über Jahre klar behaupten können. Unsere konsequente Ausrichtung auf höchste Beratungsqualität trägt demnach auch in schwierigem Marktumfeld Früchte. Das Ranking sehen wir als Auftrag, auch in Zukunft mit bestem Service und höchster Kompetenz für unsere Kund:innen da zu sein. Unser Dank gilt vor allem unseren Mitarbeiter:innen, ohne deren Engagement und Einsatzbereitschaft dieser Erfolg nicht möglich wäre, und den Raiffeisenbanken für die konstruktive Zusammenarbeit.“

Erfolgreiche Kooperation

Basis dieses Erfolges ist die 2016 getroffene Entscheidung der Immobilienmakler-Gesellschaften der Raiffeisenbanken gemeinsam österreichweit unter einer Dachmarke aufzutreten. Seither konnte die Raiffeisen Immobilien Gruppe Umsatz und Transaktionsvolumen laufend steigern und Marktanteile gewinnen. Rechtzeitig eingeleitete Digitalisierungsschritte, Investitionen in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter:innen im Rahmen der Raiffeisen Immobilien Akademie, die gemeinsame IT-Lösung „Raiffeisen Immobilien Software“, sowie ein gemeinsamer Markenauftritt sind wichtige Eckpfeiler der Zusammenarbeit und machen Raiffeisen Immobilien zum Markt- und Kompetenzführer.

