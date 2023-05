Die UG im ÖGB hat gewählt: Marion Polaschek wurde als Vorsitzende der unabhängigen Gewerkschaftsfraktion im ÖGB (UG) bestätigt

Unabhängig aber nicht unpolitisch – mitreden statt aufgeben

Wien (OTS) - Die Unabhängige Gewerkschaftsfraktion im ÖGB hat am vergangenen Wochenende bei ihrer Generalversammlung und Bundeskonferenz die amtierende geschäftsführende Vorsitzende des UG-Vorstandes Marion Polaschek erneut in ihrer Funktion bestätigt.

„Es freut mich sehr, dass meine Mitstreiter:innen weiterhin volles Vertrauen in mich und meinen Einsatz für die Gewerkschaftsarbeit haben“, meint Marion Polaschek, die auch als stellvertretende Betriebsratsvorsitzende für das allgemeine Personal an der Universität Wien, als Mitglied der Bundesleitung und Frauenreferentin in der UGöD sowie als AUGE/UG Arbeiterkammerrätin in Wien engagiert ist.

Die Pandemie, der Krieg und all die entsetzlichen Folgen sowie die unübersehbaren ersten Zeichen des Klimawandels machte die vergangene Periode zu einer besonderen Herausforderung. Trotzdem konnte die UG deutliche Zeichen setzen, um klar zu zeigen, dass sie ihrem Gründungsgedanken, einem solidarischen, konsequenten und parteiunabhängigen Eintreten für die Interessen der Kolleg:innen entlang der Lieferketten und der Produktionsprozesse für ein gutes und gesundes, friedliches Leben mit absoluter Überzeugung folgt und eine starke, verlässliche Kraft in der Gewerkschaftsbewegung ist.

„Die tiefe politische Überzeugung, dort zu wirken, wo eine starke, demokratische und solidarische Stimme gebraucht wird: für einen sozial verträglichen, ökologischen Wandel, gegen jede Form der Ausgrenzung und stets den rationalen Fakten verpflichtet, zeichnet uns Unabhängige seit jeher aus. Das hat uns auch in unruhigen Zeiten bestärkt und noch mehr motiviert für eine andere, bessere Welt abseits von ruinöser Wachstums- und Verwertungslogik von Ressourcen und Präkarisierung von Menschen einzutreten“, so Marion Polaschek und ergänzt: „Auch haben wir gesehen, wie verletzlich unsere Demokratie und unsere sozialen Errungenschaften sind und wie schnell autoritäre Kräfte auf den Plan treten, die sich die Verunsicherung der Menschen für ihre Agenda zu Nutze machen.“

In den Fachgewerkschaften ist die UG als AUGE/UG (in der GPA und PRO-GE), als UGöD (in der GöD), als UGPF (GPF), KiV/UG und UG*younion (younion) und als UGvida in der VIDA vertreten.

Ebenfalls in den Vorstand der Unabhängigen Gewerkschaftsfraktion im ÖGB gewählt, wurden folgende Vertreter:innen: Vera Koller und Renate Vodnek (AUGE/UG), Josef Gary Fuchsbauer (UGÖD), Aliki Argyropoulos (UGPF), Ursula Eisenmenger-Klug und Sonja Müllner (UG*younion) sowie Alfred Stadlbauer und Karl Kleinert (UGvida).

„Wir haben als UG gezeigt, dass es auch in schwierigen Zeiten möglich ist, als Gewerkschaftsfraktion demokratisch, fair und vor allem keiner parteipolitischen Agenda verpflichtet zu bleiben. Das heißt nicht, dass die UG politikverdrossen ist – im Gegenteil: die politischen Vertreter:innen mit den Menschen und ihren Sorgen in Austausch bringen, für deren bessere Zukunft sie sich zu arbeiten verpflichtet haben, das wollen wir auch in Zukunft immer wieder in den Fokus rücken“, meint Marion Polaschek und sagt abschließend: „Wir Unabhängige werden weiterhin für die konsequente Demokratisierung aller Lebensbereiche, gerade auch der wirtschaftlichen und betrieblichen Ebene eintreten. Nur durch Mitreden bleibt das Vertrauen in unsere politischen Prozesse erhalten.“

