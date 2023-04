Massive Verschlechterung geplant: ArbeiterInnen sollen zurück zu kurzen Kündigungsfristen

Gewerkschaften PRO-GE und vida: „Wenn der Wirtschaftskammer Gerichtsentscheide nicht passen, bestellt sie sich bei der Regierung einfach neue Gesetze.“

Wien (OTS) - Wirtschaftsminister Kocher ist der Bestellminister der Unternehmen und serviert den Arbeitgebern eine Verschlechterung für die Arbeiterinnen und Arbeiter nach der anderen auf dem Silbertablett“, kommentieren Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida, und Rainer Wimmer, Bundesvorsitzender der Produktionsgewerkschaft PRO-GE, einen gestern von der türkis-grünen Bundesregierung im Parlament eingebrachten Gesetzesentwurf zur Rücknahme der 2017 beschlossenen und 2021 umgesetzten Gleichstellung von ArbeiterInnen und Angestellten im Bereich der Kündigungsfristen. Hebenstreit sieht darin einen bei KV-Verhandlungen taktischen Vorteil für die Arbeitgeber: „Es wäre nicht das erste Mal, dass Arbeitgeber versuchen, längere Kündigungsfristen gegen geringere Lohnerhöhungen einzutauschen. Wir werden das sicher nicht akzeptieren.“

„Das ist eine erneute Attacke auf die Arbeiterinnen und Arbeiter und das ausgerechnet vor dem 1. Mai! Kocher soll endlich als Arbeitsminister zurücktreten, wenn er Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern derart feindselig gegenübersteht“, bekräftigt Wimmer. Und weiter: „Während Unternehmen und Arbeitsminister in der Öffentlichkeit über den Fachkräftemangel jammern, werden hinter den Kulissen in Nacht-und-Nebelaktionen die Voraussetzungen geschaffen, dass die jetzt dringend gesuchten Facharbeiterinnen und Facharbeiter später so schnell wie möglich wieder hinausgeschmissen werden können. Das ist pharisäerhaft.“ Damit wird eine Personalplanung nach dem Motto „hire and fire“ ermöglicht. Leidtragenden sind die betroffenen ArbeiterInnen, die schneller in der Arbeitslosigkeit landen und damit tausende Euros verlieren sowie die Arbeitslosenversicherung, die diese unternehmerische Verantwortungslosigkeit in weiterer Folge zu finanzieren hat.

„Es sieht so aus, als ob sich die Wirtschaftskammer einfach Gesetze bei der Bundesregierung bestellen kann, wenn Gerichte wie beispielsweise im Tourismus nicht im Sinne der Wirtschaftskammer entscheiden“, sind Hebenstreit und Wimmer empört und schließen: „Es ist kein Wunder, dass das Vertrauen der Menschen in die Politik sinkt! Die Regierung sollte sich lieber überlegen, wie sie den Arbeitskräftemangel beseitigt, anstatt es den Arbeitgebern leichter zu machen, sich von Arbeiterinnen und Arbeitern zu trennen.“

Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Martin Mandl

Tel.: 0660 521 2646

E-Mail: martin.mandl @ vida.at

www.vida.at



PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit

Sabine Weinberger

Tel.: 01 534 44 69-262

Mobil: 0664 614 59 09

E-Mail: sabine.weinberger @ proge.at

Web: www.proge.at