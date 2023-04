Personal finden, Beschäftigte halten: Es liegt an den Arbeitsbedingungen!

Linz (OTS) - Mehr als ein Viertel der Beschäftigten in Österreich will den Job wechseln. In manchen Branchen sind es sogar deutlich mehr – und zwar in jenen, in denen es an Arbeitskräften mangelt. Beides hat vielfach mit miserablen Arbeitsbedingungen, schlechter Bezahlung und geringer Wertschätzung zu tun. Das zeigt der Arbeitsklima Index. Bei einer

Pressekonferenz am Freitag, 5. Mai 2023, um 10 Uhr

im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Sie erfahren, wie viele Beschäftigte in Österreich die Firma oder sogar ihren Beruf wechseln wollen und wie viele es tatsächlich tun, in welchen Branchen das besonders häufig vorkommt und was die Gründe dafür sind.





