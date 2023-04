Die Parlamentswoche vom 2. bis 5. Mai 2023

Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus, Preisverleihungen, 25 Jahre ÖPC

Wien (PK) - Erstmals seit 2017 findet die jährliche Gedenkfeier anlässlich des Jahrestags der Befreiung des KZ Mauthausen heuer wieder im sanierten Parlamentsgebäude am Ring statt. Die Concordia-Preise für außerordentliche publizistische Leistungen werden verliehen. Das Österreichische Paralympisches Committee feiert sein 25-jähriges Bestehen im Hohen Haus.

Dienstag, 2. Mai 2023

11.00 Uhr: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und das Österreichische Paralympische Committee laden zur Veranstaltung "25 Jahre Österreichisches Paralympisches Committee (ÖPC)". Eröffnungsworte spricht Parlamentsdirektor Harald Dossi, einleitende Worte kommen von der Präsidentin des Österreichischen Paralympischen Committees Maria Rauch-Kallat. Anschließend gibt es eine Diskussionsrunde mit Claudia Lösch, Roman Rabl, Pepo Puch, Florian Brungraber und Petra Huber. (Parlament, Nationalratssaal)

Medienvertreter:innen sind eingeladen und werden unter medienservice @ parlament.gv.at um Anmeldung gebeten.

Mittwoch, 3. Mai 2023

17.00 Uhr: Auch in diesem Jahr werden die Concordia-Preise für herausragende publizistische Leistungen im Parlament verliehen. Durch den Pressclub Concordia ausgezeichnet werden für ihre Leistungen in der Kategorie Menschenrechte die Redaktion von "andererseits" und in der Kategorie Pressefreit die Redaktion von "Dossier". Der Ehrenpreis für das Lebenswerk geht an den Karikaturisten Gerhard Haderer.

Eröffnungsworte spricht Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, einleitende Worte der Präsident des Presseclubs Concordia Andreas Koller. Die Laudationes halten PULS4-Infochefin Corinna Milborn, Journalistin Anneliese Rohrer und Schauspielerin Katharina Stemberger. Moderiert wird die Verleihung von der Generalsekretärin des Presseclubs Concordia Daniela Kraus. (Parlament, Nationalratssaal)

Medienvertreter:innen sind eingeladen und werden unter medienservice @ parlament.gv.at um Anmeldung gebeten.

Donnerstag, 4. Mai 2023

14.30 Uhr: Zum ersten Mal wird der Mensch Award auf Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und der Mensch International Foundation im Hohen Haus vergeben. Eröffnungsworte kommen von Nationalratspräsident Sobotka und dem Gründer des Mensch Awards Steve Geiger. Die Awards gehen an Othmar Scheider, Simon Wiesenthal (posthum), Leon Zelman (posthum) und die 11th Armored Division of the US Army of 1945. Preisträger Othmar Scheider, Oberrabiner Jaron Engelmayer, die Tochter von Preisträger Leon Zelman, Caroline Zelman, sowie die Botschafterin der USA Victoria Reggie Kennedy sprechen Worte zum Anlass. Schlussworte kommen vom Abgeordneten zum Europäischen Parlament Lukas Mandl. (Parlament, Empfangssalon)

Medienvertreter:innen sind eingeladen und werden unter medienservice @ parlament.gv.at um Anmeldung gebeten.

Freitag, 5. Mai 2023

11.00 Uhr: Das Parlament erinnert mit dem Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus an die Opfer des Nationalsozialismus. Schwerpunkt der Gedenkveranstaltung sind das KZ Gusen sowie die Zukunft des Gedenkens angesichts der Tatsache, dass es immer weniger lebende Zeitzeug:innen gibt.

Nach Begrüßungsworten von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsident Günter Kovacs wird ein Kurzfilm über das 2021/2022 von der Republik Österreich erworbene Areal des KZ Gusen gezeigt. Der Film gibt den Impuls für die anschließende Podiumsdiskussion über das KZ Gusen, die Zukunft des Gedenkens und die Gedenkkultur in der neuen Generation. An der Diskussion nehmen die Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen Barbara Glück, die Zeithistorikerin Linda Erker, der Leiter des Fotoarchivs von Yad Vashem Jonathan Matthews sowie der deutsch-französische Jurist und Philosoph Michel Friedman teil.

Abgerundet wird die Gedenkveranstaltung durch eine Lesung, in der junge Gedenkvermittler:innen aus Opfer-Biographien vortragen. Musikalisch begleitet wird die Gedenkveranstaltung vom Shmuel Barzilai, Oberkantor der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, in Begleitung des Friedrich-Weinreb-Quartetts sowie dem Chor Momentum Vocal Music. Die Moderation übernimmt Rebekka Salzer. (Parlament, Bundesversammlungssaal)

Medienvertreter:innen sind eingeladen und werden unter medienservice @ parlament.gv.at um Anmeldung gebeten.

