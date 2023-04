"Fünftes Nationales Ressourcenforum" und "Re-Source" rücken Kreislaufwirtschaft in den Fokus

Hybrid- und Live-Events bei der Woche der Ressourcenwende

Salzburg (OTS) - Kommende Woche steht Salzburg im Zeichen des nachhaltigen Ressourceneinsatzes. Den Anfang macht am 2. und 3. Mai das "Fünfte Nationale Ressourcenforum" zum Thema "Vision 2050. Wie wir die Ressourcenwende schaffen". Das Programm am 2. Mai (10:00 bis 17:00 Uhr) ist ausschließlich online zugänglich; Höhepunkt ist eine Key Note von Petra Künkel (Mitglied des Exekutivkomitees des Club of Rome und Ehrenpräsidentin des Collective Leadership Institute) über "Zukunftskompetenz Stewardship" und den aktuellen Club of Rome Bericht "Earth4All". Am 3. Mai kann die Veranstaltung von 9.30 bis 16:00 Uhr persönlich in Salzburg sowie via Streaming verfolgt werden. Die Key Note am Vormittag hält Nina Eisenmenger (Universität für Bodenkultur Wien) zum Thema "Mit der Ressourcenwende in eine klimaneutrale und lebenswerte Zukunft für alle". Der Zukunftsdialog im Publikumssaal der Salzburger Nachrichten (ohne Streaming) bildet ab 19:00 Uhr den Abschluss der Tagung: Christian Berg, Honorarprofessor der TU Clausthal, spricht über "Ist Nachhaltigkeit utopisch? Wie wir Barrieren überwinden und zukunftsfähig handeln". Weitere Informationen, das Detailprogramm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind unter dem Link https://www.ressourcenforum.at/event/fuenftes-nationales-ressourcenforum/ zu finden.

Ressourcen Forum Austria-Präsident Rudolf Zrost erklärt dazu: "Natürliche Ressourcen sind nicht im unendlichen Ausmaß verfügbar. Effizientes Wirtschaften in Kreisläufen ist daher im Eigeninteresse aller Betriebe: Packen wir deshalb die Ressourcenwende gemeinsam an!" Diesem Anliegen schließen sich zahlreiche Unternehmen und Institutionen an. Langjährige Wegbegleiter des Ressourcen Forums Austria sind die Stieglbrauerei und die Salzburg AG. Das diesjährige "Fünfte Nationale Ressourcenforum" wird maßgeblich durch das Klimaschutz- und das Landwirtschaftsministerium unterstützt. Finanzielle Beiträge kommen unter anderem auch vom Land Salzburg und Werner & Mertz Hallein.

"Re-source 2023" am 4. und 5. Mai

Unmittelbar nach dem Ressourcenforum findet am 4. und 5. Mai in der Stadt Salzburg die "Re-source 2023" statt. Diese internationale Fachtagung für Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft wird von den Umweltministerien und -bundesämtern Österreichs, Deutschlands und der Schweiz veranstaltet. Die Themen reichen dabei von Ressourcenschonung in der Bauwirtschaft über die Stärkung des Kunststoffrecyclings bis hin zu nachhaltiger Ernährung. Programm und Anmeldung unter stehen unter https://www.re-source2023.info bereit.

Gemeinsam bilden all diese und weitere Events die Woche der Ressourcenwende, die ausgehend von Salzburg für eine ressourcenschonende Zukunft motiviert. Details sind unter www.ressourcenwende.eu zu finden. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andreas Van-Hametner, MSc

Ressourcen Forum Austria, Geschäftsführer

+43 681 81741957

a.van-hametner @ ressourcenforum.at



Thomas Goiser

+43 664 2410268

thomas @ goiser.at