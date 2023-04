AVISO: Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Parlament, Bundesversammlungssaal, Freitag 5. Mai 2023, um 11.00 Uhr

Wien (PK) - Erstmals seit 2017 findet die jährliche Gedenkfeier anlässlich des Jahrestags der Befreiung des KZ Mauthausen heuer wieder im sanierten Parlamentsgebäude am Ring statt. Am Freitag, dem 5. Mai 2023 erinnert das österreichische Parlament mit dem Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus an die Opfer des Nationalsozialismus. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsident Günter Kovacs laden dazu in den Bundesversammlungssaal des Parlaments ein. Die thematischen Schwerpunkte der Veranstaltung sind heuer die KZ-Gedenkstätte Gusen sowie die Zukunft des Gedenkens angesichts der Tatsache, dass es immer weniger lebende Zeitzeug:innen gibt.

Nach Begrüßungsworten der beiden Präsidenten wird ein Kurzfilm über das 2021/2022 von der Republik Österreich erworbene Areal des KZ Gusen gezeigt. Der Film gibt den Impuls für die anschließende Podiumsdiskussion über das KZ Gusen, die Zukunft des Gedenkens und die Gedenkkultur in der neuen Generation. An der Diskussion nehmen die Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen Barbara Glück, die Zeithistorikerin Linda Erker, der Leiter des Fotoarchivs von Yad Vashem Jonathan Matthews sowie der deutsch-französische Jurist und Philosoph Michel Friedman teil.

Abgerundet wird die Gedenkveranstaltung durch eine Lesung, in der junge Gedenkvermittler:innen aus Opfer-Biographien vortragen. Musikalisch begleitet wird die Gedenkveranstaltung vom Shmuel Barzilai, Oberkantor der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, in Begleitung des Friedrich-Weinreb-Quartetts sowie dem Chor Momentum Vocal Music. Die Moderation übernimmt Rebekka Salzer.

Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Zeit: 5. Mai 2023, ab 11.00 Uhr

Ort: Parlament, Bundesversammlungssaal

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten.

Die Veranstaltung wird live auf ORF 2 sowie per Livestream in der Mediathek des Parlaments übertragen. Die Aufzeichnung ist im Anschluss als Video-on-Demand in der Mediathek verfügbar. (Schluss) sox

