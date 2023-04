Aviso: 4.5., 9 Uhr: Caritas und SORA präsentieren Klient*innen-Befragung zu Armutsfragen und materieller Deprivation

„Armut neu vermessen“: Befragung „Unterm Radar'' gibt einen detaillierten Einblick in die Lebensrealität von armutsbetroffenen Menschen in Österreich. „Armut neu vermessen“: Befragung „Unterm Radar'' gibt einen detaillierten Einblick in die Lebensrealität von armutsbetroffenen Menschen in Österreich.

Wien (OTS) - In 71 Sozialberatungsstellen in ganz Österreich unterstützt und berät die Caritas jährlich mehr als 60.000 Menschen. In einer in ihrer Aussagekraft in Österreich einzigartigen Befragung hat die Caritas der Erzdiözese Wien nun gemeinsam mit dem renommierten Sozialforschungsinstitut SORA 400 dieser Klient*innen in Wien und Niederösterreich zu Armutsfragen interviewt. „Der Gedanke, der zur Studie führte, war: SORA hat die Expertise und wir haben den Zugang zu Menschen, die in den meisten herkömmlichen Befragungen nicht repräsentativ vertreten sind. Mit der Befragung ‚Unterm Radar‘ stellen wir den Anspruch, das Thema Armut ein Stück weit neu zu vermessen und daraus abgeleitet auch Reformvorschläge für die Politik zu unterbreiten“, sagt Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. Die Ergebnisse der Befragung sind auch über den Caritas-Kontext hinaus relevant. Laut EU-SILC-Daten galten im Jahr 2022 201.000 Menschen in Österreich, genau wie die überwiegende Mehrheit der im Rahmen der Studie befragten Menschen, als erheblich materiell und sozial depriviert. „Wir reden also nicht von Einzelfällen – wir reden von sehr vielen Menschen, die in sehr beklemmender Art und Weise unter den Folgen von Teuerungen und Rekordinflation leben.“, so Schwertner.

In einer Lebensmittelausgabestelle der Caritas in Wien werden die Ergebnisse präsentiert und politische Reformvorschläge formuliert.

Medienvertreter*innen sind herzlich zur Präsentation der Ergebnisse eingeladen. Vor Ort besteht auch die Möglichkeit, armutsbetroffene Personen zu interviewen.





Einladung zur Pressekonferenz:

Wann: 4. Mai 2023, 9 Uhr

Wo: LeO Lebensmittelausgabestelle Penzing, Karlingergasse 5, 1140 Wien

Wer:

Günther Ogris, wissenschaftlicher Leiter Sozialforschungsinstitut SORA

Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

Doris Anzengruber, Leiterin der Caritas-Sozialberatungsstelle in Wien





