Fachverband der Gesundheitsbetriebe begrüßt Einführung der Pflegelehre

WKÖ-Hoff: „Start im Herbst benötigt rasche Rechtsgrundlage“

Wien (OTS) - Der Fachverband der Gesundheitsbetriebe begrüßt die heute im Ministerrat beschlossene Einführung der Pflegelehre. Dies ist eine von mehreren Maßnahmen, um langfristig den Bedarf an heimischen Pflegekräften zu sichern.



Martin Hoff, Obmann-Stv. im Fachverband Gesundheitsbetriebe und Sprecher des Fachausschusses Seniorenbetreuung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): „Ich freue mich, dass es nach der Schweiz nun auch in Österreich möglich ist, eine Lehre in einem Pflegeberuf zu absolvieren. In unserem Nachbarland ist der ‚Fachmann/Fachfrau Gesundheit EF‘ immerhin der drittbeliebteste Lehrberuf. Viele Absolventen starten anschließend noch weitere Ausbildungsmaßnahmen und bleiben damit dem System erhalten. Auch in Österreich sind weiterführende Ausbildungen aufgrund der Durchlässigkeit im Bildungssystem möglich.“



Der Start der Lehre im September 2023 kann die Betriebe allerdings vor große Herausforderungen stellen, da eine Rechtsgrundlage derzeit noch aussteht. Daher drängt Hoff auf eine rasche rechtliche Implementierung: „Die Betriebe und Lehrlinge brauchen eine finale Rechtsgrundlage, nur so können Lehrlinge rechtzeitig rekrutiert und ausgebildet werden. Wir brauchen schnellstmöglich Rechtssicherheit, damit die Betriebe mit der notwendigen innerbetrieblichen Organisation beginnen können, andernfalls wird sich die Einführung um Monate verzögern“. (PWK121/ES)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

dmc_pr @ wko.at