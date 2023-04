NCP-IP Event 2023: die IP-Community feierte den diesjährigen World IP Day mit einem Netzwerk-Event im Haus der Industrie

Mehr als 200 Personen aus allen Innovationsschutz-Bereichen waren heuer beim World IP Day Event des NCP-IP mit dabei. Thema war Innovationsschutz in einer datengetriebenen Wirtschaft.

Wien (OTS) - Im Zeitalter von Datenbewirtschaftung, neuen technischen und digitalen Geschäftsmodellen sind Daten das wertvollste Gut geworden. Doch wem gehören die Daten? Wie können Daten für das jeweilige Geschäftsmodell richtig verwertet werden? Diesen und anderen Fragen stellten sich die Teilnehmenden mit Impulstalks und einer Podiumsdiskussion im Rahmen des diesjährigen World IP Day-Events, organisiert von der Nationalen Kontaktstelle für geistiges Eigentum im offenen Wissenstransfer.

Denn gerade bei datengetriebenen Geschäftsmodellen ist der richtige Schutz und die strategische Verwertung von geistigem Eigentum eine wichtige Basis für erfolgreiche Unternehmen. Damit ist Innovationsschutz auch ein Garant für einen nachhaltig wettbewerbsfähigen Innovations- und Wirtschaftsstandort. Funktionierende Intellectual Property (IP)-Strategien tragen entscheidend zu einer funktionierenden Wissens- und Technologiezirkulation zwischen Hochschulen, öffentlichen Forschungseinrichtungen und Unternehmen und somit zur rascheren Übersetzung von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft bei.

Die Veranstaltung zum World IP Day wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF), des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) und des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Technologie und Innovation (BMK) vom NCP-IP, der nationalen Kontaktstelle für geistiges Eigentum im offenen Wissenstransfer, organisiert. Die operative Umsetzung erfolgte durch die aws. Die Industriellenvereinigung (IV) war Gastgeber für die Veranstaltung.

Forschung, Innovationsschutz und Wissenstransfer eng verknüpft

Die Zielsetzung des Innovationsschutzes in Österreich und damit auch des NCP-IP ist klar. Wissenschaftsminister Martin Polaschek betonte: „Es ist heute wichtiger denn je, dass akademische Erfindungen rasch in neues Wissen, neue Technologien und Dienstleistungen überführt werden. Datengestützte Forschung birgt dabei ein enormes Potential, neue Blickwinkel auf Problemlagen sowie Antworten auf zentrale Fragen unserer Zeit. Insbesondere Spin-off Gründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind äußerst innovativ bei der Entwicklung und Nutzung von neuen Technologien. Das BMBWF stellt daher sicher, dass die Rahmenbedingungen für ein positives Umfeld für Innovation und Skalierbarkeit auch weiter optimiert werden.“

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler verweist in Ihrer Begrüßung zudem auf die Bedeutung von Daten für den Klimaschutz und auf die Bedeutung des NCP-IP. „In unserer Gesellschaft sind Daten für jeden von uns tägliche Wegbegleiter, egal ob wir sie bewusst oder unbewusst nutzen. So liefern Daten etwa aus dem Weltraum wichtige Informationen über den Zustand der Erde und sind damit ein wichtiges Werkzeug für die Einhaltung der UN-Klimaziele. Ohne Daten ist aber auch Digitalisierung nicht möglich, die wir benötigen, um relevanten Klimaschutz zu betreiben und zu messen. Der Schutz und die wirtschaftliche Nutzbarmachung von geistigem Eigentum sind deshalb eine entscheidende Basis für den Innovationsstandort. Der NCP-IP spielt hier eine wichtige Rolle, um Wissen über Innovationsschutz zu etablieren und zu verbreiten.“

Daten und Innovationsschutz sind nicht zuletzt auch eine wichtige Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg eines Standorts, sagt Wirtschaftsminister Martin Kocher in seinem Statement: „Innovationen sind entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts und Patente stellen sicher, dass diese Innovationen auch in einen effizienten Wissens- und Technologietransfer münden. Mit der Förderung von Innovationsschutz und der Verwertung von geistigem Eigentum legen wir wichtige Grundsteine für mehr Unternehmensgründungen und tragen dazu bei, dass in Österreich neue und hochqualitative Jobs entstehen.“

Auf die Bedeutung von Daten für tragfähige Geschäftsmodelle verweist auch aws Geschäftsführerin Edeltraud Stiftinger: „Daten sind zu einem wesentlichen Wirtschaftsfaktor geworden und sorgen für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Geistige Eigentumsrechte und deren Schutz sind in Zeiten der Datenbewirtschaftung oft die Voraussetzung für eine erfolgreiche Firmengründung. Als aws begleiten wir Unternehmen von der ersten Idee bis zum internationalen Markterfolg nicht nur mit finanzieller Förderung, sondern auch bei der Entwicklung tragfähiger IP-Strategien.“

„Der internationale Technologiewettbewerb hat zuletzt nochmals deutlich an Fahrt aufgenommen. Der Schutz von geistigem Eigentum trägt zur Sicherung der Technologie- und Datensouveränität Österreichs und Europas bei. Es ist daher besonders wichtig, das Wissen und den Umgang mit Regelungen rund um geistiges Eigentum und der Nutzung von Daten für digitale Geschäftsmodelle weiter auszubauen.“ betont Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung.

NCP-IP Webseite jetzt auch auf Englisch und neues Vertragsmuster zur Datennutzung online

Der NCP-IP stellt auf seiner Webseite auch einen Katalog von Vertragsmustern zur Verfügung. Der Intellectual Agreement Guide oder IPAG deckt alle Aspekte des Technologie- und Wissenstransfers ab und bietet Nutzenden Vertragsmuster gratis auf Deutsch und Englisch. Die kommentierte Vertragsmuster-Sammlung wird regelmäßig durch Juristinnen und Juristen erweitert und überarbeitet. Um den Herausforderungen der datengetriebenen Wirtschaft gerecht zu werden, wurde im Rahmen des IPAG ein neues Vertragsmuster zum richtigen Umgang mit Daten – Bereitstellung, Verarbeitung und Analyse – erarbeitet. Das neue Vertragsmuster steht auf der Webseite unter https://www.ncp-ip.at/vertragsmuster/software-entwicklung zum Download zur Verfügung.

Alle Informationen über Innovationsschutz, Fördermaßnahmen und die Services des NCP-IP finden Sie auf der Webseite des NCP-IP, die seit kurzem unter https://www.ncp-ip.at/en/ auch auf Englisch zur Verfügung steht.

Über den NCP-IP (www.ncp-ip.at)

Funktionierende IP-Strategien tragen entscheidend zu einer Wissens- und Technologiezirkulation zwischen Hochschulen, öffentlichen Forschungseinrichtungen und Unternehmen und somit zur rascheren Übersetzung von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft bei. Entscheidend dafür ist der regelmäßige Austausch, der von der Nationalen Kontaktstelle für Geistiges Eigentum im offenen Wissenstransfer (NCP-IP) unter anderem mit Veranstaltungen sichergestellt wird.

Mit dem Ziel den Wissenstransfer auf nationaler Ebene zu unterstützen und zu professionalisieren, hat die österreichische Bundesregierung 2010 den NCP-IP eingerichtet. Die Nationale Kontaktstelle wird im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF), dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) und dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Technologie und Innovation (BMK) betrieben. Die operative Umsetzung erfolgt durch die aws und FFG.

Weitere Informationen: www.ncp-ip.at

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

