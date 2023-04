VIDEO: Serbische Polizei schlägt Geflüchtete an der Grenze. SOS Balkanroute: "Wie lange entsendet Österreich dorthin Polizisten?"

SOS Balkanroute wurde ein Video von der Grenze Serbiens zu Bosnien-Herzegowina zugespielt

WIEN/MALI ZVORNIK (OTS) - Die tagtäglich stattfindende Gewalt gegen Menschen auf der Flucht auf der Balkanroute hat nun einen neuen Videobeweis: Gestern wurden um 12 Uhr Beamte der serbischen Polizei am Grenzübergang Mali Zvornik zu Bosnien-Herzegowina dabei gefilmt, wie sie auf zwei Geflüchtete skrupellos und grundlos einschlagen. Das Video wurde am 23. April zu Mittag aufgenommen und der am Balkan tätigen Wiener NGO zugespielt.



"Österreich trägt Mitverantwortung"

Nach der WhatsApp-Affäre rund um die kroatische Polizei sowie die von SOS Balkanroute aufgedeckten Pläne rund um das vom ÖVP-nahen Institut gebauten Abschiebegefängnis in Bosnien-Herzegowina, ist dies nun der dritte Skandal innerhalb weniger Tage.

"Erneut handelt es sich auch bei diesem Skandal um jene, mit denen Österreichs Innenministerium am engsten im sogenannten Kampf gegen 'illegale Migration' kooperiert. Die Kooperationen mit den dehumanisierenden Systemen Vučić und Orban machen Österreich auch hier mitverantwortlich. Dass an der serbisch-mazedonischen Grenze sowie an der ungarisch-serbischen Grenze österreichische Polizist:innen stehen, dort wo nachweislich tausende Geflüchtete geschlagen und verletzt werden, ist und bleibt ein Skandal", sagt Petar Rosandić, Obmann der SOS Balkanroute.



