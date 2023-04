NEOS lassen kein Kind zurück

Künsberg Sarre: „Wien setzt um, was der Bund seit Jahren verschläft: echte Chancengerechtigkeit für jedes Kind.“

Wien (OTS) - „Das Einkommen der Eltern darf nicht entscheidend dafür sein, welche Chancen ein Kind im Leben hat. In Wien wird dank Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr kein Kind zurückgelassen. In Wien entlasten wir NEOS armutsgefährdete Familien spürbar und nachhaltig. In Wien setzen wir das um, was im Bund seit Jahren verschlafen wird: echte Chancengerechtigkeit für jedes Kind“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre zum heute präsentierten Maßnahmenpaket gegen Kinderarmut.

NEOS haben sich zum Ziel gesetzt, dass sich unsere Kinder in den Bildungseinrichtungen bestmöglich entfalten können. Künsberg: „Daher ist es wichtig, dass jedes Kind ein warmes, gesundes Mittagessen bekommt. Für jene, die sich das nicht leisten können, sorgen NEOS in Wien dafür, dass das in Zukunft der Fall ist. Das zeigt einmal mehr, dass dort, wo wir in Verantwortung sind, etwas weitergeht - in Wien genauso wie in Salzburg. Deshalb gibt es auch am Sonntag in Salzburg nur eine Wahl: Fortschritt mit NEOS. Oder Stillstand oder gar großen Rückschritt mit den anderen Parteien.“

Im Bund wiederum müsse Polaschek seiner Verantwortung als Bildungsminister endlich nachkommen und wichtige Reformen umsetzen. „Lediglich die Lehrerausbildung zu verändern, verändert noch nicht das verstaubte und teils wenig gerechte Bildungssystem. Minister Polaschek muss dafür Sorge tragen, dass für alle, Schülerinnen und Schüler wie Lehrende, die Schule ein Ort ist, an dem man gerne ist.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)