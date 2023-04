Handelskolloquium 2023: Bundeskanzler Nehammer und 500 Händler beim Handelsempfang des Handelsverbandes

Spitzenvertreter aus Wirtschaft & Politik besuchten renommiertesten Retail-Kongress des Landes. Künstliche Intelligenz, New Work, Nahversorgung und Klimaschutz im Fokus.

Wien (OTS) - 500 führende Branchenvertreter:innen des Handels diskutierten am 20. April beim traditionsreichen Handelskolloquium über den Status Quo und die Zukunft des Handels in Zeiten multipler Krisen. Im Mittelpunkt der 33. Ausgabe des jährlichen Retail-Kongresses standen die Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI), New Work und Personalmangel sowie nachhaltige Standortstrategien und eine effektive Leerstandsbekämpfung.

Bundeskanzler Nehammer im CEO-Austausch mit dem HV Präsidalrat

Höhepunkt des Handelskolloquiums 2023 war der große Empfang des österreichischen Handels mit Bundeskanzler Karl Nehammer. Nach einem CEO-Austausch mit dem HV Präsidialrat strich der Bundeskanzler in seiner Rede die exzellente Kooperation mit dem Handelsverband in den Krisen, die Relevanz des Beschäftigungsmotors Handel mit 625.000 Beschäftigen sowie die Bedeutung der kritischen Infrastruktur (Lebensmittel)Handel hervor.

HV-Präsident Stephan Mayer-Heinisch und HV-Geschäftsführer Rainer Will dankten dem Kanzler für die enge Zusammenarbeit, den laufenden Einbezug und die positiven Schritte der Bundesregierung, etwa die Abschaffung der kalten Progression. Einigkeit herrschte auch darüber, den Faktor Arbeit zu entlasten und finanzielle Anreize für die Erhöhung der Wochenarbeitszeit zu setzen. Die ausstehende Abschaffung der Mietvertragsgebühr wurde ebenfalls aufs Tapet gebracht.

Das Who-is-Who der Retail-Szene live on stage

Bereits untertags glänzte das Programm des Handelskolloquiums 2023 mit zahlreichen Highlights. Nach der Eröffnung durch Stephan Mayer-Heinisch, Rainer Will und Alexandra Gruber von der Wiener Tafel referierte der Verhaltensforscher und Evolutionsbiologe Gregor Fauma in seiner Keynote über das Verhältnis von menschlicher und künstlicher Intelligenz und die gesellschaftspolitischen Implikationen der KI. Wie KI und Maschinen den Arbeitskräftemangel entschärfen könnten, das zeigten vier innovative Use Cases von Ines Conzen (Relex), Philipp Müller (Signatrix), Sabine Walch (danube.ai) und Eric Weisz (Circly). Franz Essl (Universität Wien), Anna Leitner (Global 2000), Daniela Gandorfer (Logische Phantasie Labs), Peter Hildebrand (Betten Reiter), Johannes Holzleitner (Interspar) und Martin Prohaska-Marchried (TaylorWessing) diskutierten in der Folge darüber, warum Kapitalismus und Klimaschutz kein Widerspruch sind.

Analysiert wurde im Anschluss auch die Zukunft unserer Stadt- und Ortskerne sowie der Flächenschwund in den heimischen Einkaufsstraßen. Die Schlussfolgerungen daraus zogen Alpay Güner (MediaMarkt), Paul Douay (Unibail-Rodamco-Westfield), Stefan Müller-Schleipen (Die Stadtretter), Sibylla Zech (TU Wien) und Roman Schwarzenecker (Standort+Markt) sowie Christoph Badelt (Fiskalrat Austria) und Jürgen Bierbaumer (WIFO) auf der Bühne. Den Entertainment-Part übernahm der Shooting Star unter den Magiern, Wolfgang Moser. Moderiert wurde das Event vom großartigen Daniel Cronin.

Krönender Abschluss: Tête-à-Tête von Marcel Haraszti (REWE) und Harald Gutschi (Unito/Otto)

Natürlich durften auch die besten Retail-Startups Österreichs nicht fehlen. Markus Kuntke, Head of Trend and Innovation der REWE Group und Leiter des HV Startup-Ressorts, begrüßte Michael Beitl (Wunderkern), Nico Lind (Possibly), Verena Kappes (Spectory), Franziskos Kyriakopoulos (7Lytix) und Thomas Pillwatsch (Peter Park) auf der Bühne.

Inspirierender Abschluss des Handelskolloquiums 2023 war der von der stellvertr. Presse-Chefredakteurin Hanna Kordik moderierte Fireside Chat zwischen REWE-Vorstand Marcel Haraszti und Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung von Unito/Otto. Die beiden Branchengrößen diskutierten über die aktuellen Herausforderungen im österreichischen Handel, die Megatrends Nachhaltigkeit und Digitalisierung, effektive Strategien gegen den Personalmangel sowie die wichtigsten Forderungen an die Politik.

Dank an Sponsoren und Kooperationspartner Wiener Tafel

Das Handelskolloquium 2023 durfte sich erneut über hochkarätige Unterstützung freuen. Dank gilt insbesondere der Österreichischen Post als Hauptsponsor sowie den Premium-Sponsoren Moris Design und ACSP. Im Rahmen des Handelskolloquiums und während des Empfangs des österreichischen Handels hatten die Gäste auch heuer wieder die Möglichkeit, Tombola-Lose für den guten Zweck zu erwerben. Alle Einnahmen aus dem Los-Verkauf kommen der Wiener Tafel zugute, um auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen und die Tafel bei der Versorgung armutsbetroffener Menschen zu unterstützen.

Den vollständigen Nachbericht sowie Pressefotos zum Download finden Sie in Kürze hier.

