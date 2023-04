AVISO: f.eh im Dialog: "Portion Size Matters"

"f.eh im Dialog" am 16. Mai 2023 will Bewusstsein für die Relevanz von Portionsgrößen schaffen.

Wien (OTS) - Im Laufe der Jahre sind die Portionsgrößen von verpackten Lebensmitteln und beim Außer-Haus-Konsum kontinuierlich gestiegen. Das beeinflusst maßgeblich die Kalorienaufnahme und spielt eine wesentliche Rolle für die hohe Prävalenz von Übergewicht und Adipositas. Gleichzeitig wirken sich Portions- und Packungsgrößen auf das Aufkommen von Food Waste und Verpackungsmaterial aus.

Die nächste "f.eh im Dialog"-Veranstaltung am 16. Mai 2023 soll daher ein Bewusstsein für die Relevanz von Portionsgrößen schaffen. Die Expertinnen und Experten beleuchten in ihren Vorträgen die Entwicklung von Portionsgrößen, die Vor- und Nachteile des „Portion Size Effekts“, sensorische und hedonistische Einflussfaktoren auf das Sättigungsgefühl und die Zufriedenheit sowie einen nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln. In einem Panel wird zudem über die Herausforderungen und das Potenzial von Downsizing diskutiert.

Dazu laden wir Sie herzlich ein!

f.eh im Dialog

„Portion Size Matters: Reden wir über Portionsgrößen“

16. Mai 2023, 10:00 bis 15:00 Uhr

Haus des Sports, Prinz Eugen Str. 12, 1040 Wien und online

Die Anmeldung ist per Mail an office@forum-ernaehrung.at möglich.

Die genauen Vorträge und den Zeitplan der Veranstaltung finden Sie auf der Website der Veranstaltung.

f.eh im Dialog: „Portion Size Matters: Reden wir über Portionsgrößen“

Die nächste „f.eh im Dialog“-Veranstaltung am 16. Mai 2023 soll ein Bewusstsein für die Relevanz von Portionsgrößen schaffen.



10.00

Welcome & Ausblick

Marlies Gruber, f. eh

Andreas Kadi, SRA Consulting



10.15

Was ist eine Portion?

Elisabeth Sperr, f. eh



10.35

Addressing Global Obesity - über Größe und Gewicht

Manuel Schätzer, SIPCAN



11.00

S/M/L - Pro & Contra des Portion Size Effekts

Christoph Klotter, Hochschule Fulda



11.30

Macht nur Menge satt?

Klaus Dürrschmid, BOKU Wien



12.00 – Mittagspause



13.15

Addressing Sustainability - über Lebensmittel und Abfall

Gudrun Obersteiner, BOKU Wien



13.45

Podiumsdiskussion: Downsize me - aber wie?

Johanna Brix, Österreichische Adipositas Gesellschaft

Elisabeth Buchinger, Sensorikum

Petra Burger, Coca-Cola Österreich

Petra Lehner, AK Wien



14.45

Zusammenfassung & Schlussworte

Marlies Gruber, f. eh

Andreas Kadi, SRA Consulting



15.00 – Ende



Datum: 16.05.2023, 10:00 - 15:00 Uhr

Ort: Haus des Sports

Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien, Österreich

Url: https://www.forum-ernaehrung.at/events/feh-dialog-portion-size-matters/

Rückfragen & Kontakt:

forum. ernährung heute

Dr. Marlies Gruber

Schwarzenbergplatz 6, 1037 Wien

Tel.: +43 (1) 712 33 44 bzw. +43 664 394 56 36

presse @ forum-ernaehrung.at

www.forum-ernaehrung.at