Reminder: (Online-)Pressekonferenz, Freitag, 21. April 2023, 09:30 Uhr: Wer mehr Fachkräfte möchte, muss Kindergärten ernst nehmen

Hilfswerk analysiert die katastrophale Situation im elementaren Bildungsbereich und langfristige Effekte auf den Arbeitsmarkt. Schwerpunktinitiative im MINT-Bereich soll gegensteuern.

Wien (OTS) - Österreich leistet sich eine Bildungslandschaft, die Talente und Interessen liegen lässt. Das beginnt bereits im Kindergarten. Kein Wunder also, dass neben demografischen Faktoren auch die fragwürdi­gen Rahmenbedingungen im Bildungswesen dafür sorgen, dass zu wenige junge Menschen den Weg in Fachberufe mit Zukunft finden. Das gilt insbesondere für den MINT-Bereich. Österreich kann sich die sträfliche Unterschätzung des elementarpädagogischen Sektors längst nicht mehr leisten. Es ist höchste Zeit für intelligente und beherzte Maßnahmen.

Am 21. April, dem Internationalen Tag des Kindergartens, macht das Hilfswerk Österreich einmal mehr auf die Bedeutung der Elementarpädagogik als erste Station in der Bildungsbiografie von Kindern aufmerksam. Hier sollen Kinder nicht nur betreut, sondern im Rahmen individueller Bildungsarbeit in Bereichen wie Sprache, Kreativität, Gesundheit sowie Natur und Technik gefördert werden (Bildungsrahmenplan 2009). Von besonders aktueller Bedeutung: Der Grundstein für eine nachhaltige Begeisterung und ein positives Selbstverständnis in Bezug auf MINT (Mathematik, Informatik, Natur­wissenschaften und Technik) wird Studien zufolge im Vorschulalter gelegt. Aber das gelingt zu selten, insbesondere bei Mädchen. Welche Rolle frühkindliche Bildung für die Entfaltung von Talenten und Interessen spielt und welche Maßnahmen es für eine nachhaltige Aufwertung der Elementarpädagogik in Österreich braucht, beleuchtet das Hilfswerk Österreich im Rahmen einer (Online-)Pressekonferenz.

Wo stehen Österreichs Kindergärten? Welche Mängel sind tatsächlich relevant? Wie wirken sie sich konkret aus? Auf die Talente und Interessen der Kinder? Auf deren Bildungs- und Berufslaufbahn? Auf Österreichs Gesellschaft und Wirtschaft? Auf die Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen? Was müssen wir für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen tun? Was für die Aus- und Weiter-bildung? Wie können wir die Stärkung von MINT wirksam fördern? Was macht das Hilfswerk als Träger von elementarpädagogischen Einrichtungen? Was muss die Politik tun?

Diesen und weiteren Fragen widmet sich das Hilfswerk im Rahmen einer (Online-)Pressekonferenz

am Freitag, 21. April 2023, 09:30 Uhr

und stellt seinen Fachschwerpunkt „Forschen. Entdecken. Begeistern. Die Hilfswerk Initiative rund um Kinder und MINT“ ist ein Projekt, das aus Fördermitteln des Bundeskanzleramtes/Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien finanziert wird.

Als Gesprächspartner/innen stehen Ihnen zur Verfügung:

Othmar Karas, Präsident Hilfswerk Österreich

Wolfgang Haidinger, Industriellenvereinigung, Bereich Forschung, Technologie & Innovation

Elisabeth Anselm, Geschäftsführung Hilfswerk Österreich

Rebecca Janker, Fachreferat „Kinder, Jugend, Familie und Psychosoziale Dienste" im Hilfswerk Österreich



Link zur Online-Pressekonferenz: https://bit.ly/PK_Hilfswerk_Elem-Paed_MINT_230421

Meeting-ID: 989 4228 6743 | PW: hilfswerk

Wir bitten Sie, beim Einstieg in die Online-Pressekonferenz Name und Medium anzugeben.

Eine Teilnahme ist auch vor Ort möglich: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Anmeldungen zur Pressekonferenz erbeten unter presse@hilfswerk.at oder office@diejungs.at.

Die Hilfswerk Jahresinitiative 2023 wird unterstützt von Erste Bank und Sparkassen sowie Wiener Städtische.

