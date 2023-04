Aviso: Pressekonferenz zum „Tag der Arbeitslosen“

Bitte einsteigen! Für einen Arbeitsmarkt, der alle mitnimmt.

Wien (OTS) - Trotz guter Konjunkturlage sind in Österreich per März 2023 immer noch 259.440 Menschen beim AMS arbeitslos gemeldet. Davon sind fast 80.000 Menschen langzeitbeschäftigungslos. Der Anteil der Menschen, die seit über 5 Jahren ohne Beschäftigung sind, hat sich in den letzten 5 Jahren verdreifacht. Dazu kommen rund weitere 80.000 Menschen, die in keiner Statistik auftauchen. Soziale Unternehmen sind Türöffner, um wieder in die Erwerbsarbeit zu finden und können somit gleichzeitig dem Arbeitskräftemangel entgegenwirken.

In der Pressekonferenz geben wir Einblicke in die Situation von langzeitarbeitslosen Menschen und zeigen Lösungen für Arbeitsmarktpolitik und Unternehmen auf, um Betroffene bestmöglich zu unterstützen, um rasch und nachhaltig wieder ins Erwerbsarbeitsleben einzusteigen.

Im Anschluss an die Pressekonferenz können Sie vor Ort bei der Volkshilfe mit Betroffenen sprechen und sich selbst ein Bild machen, warum es Soziale Unternehmen dringend braucht - und warum es gerade jetzt wichtiger denn je ist, ALLE Menschen mitzunehmen.

Termin: 27. April 2023, 10:00 -11:00 Uhr

Ort: Volkshilfe Wien, Favoritenstraße 83, 1100 Wien

Am Podium:

Sabine Rehbichler (Geschäftsführerin arbeit plus – Soziale Unternehmen Österreich),

(Geschäftsführerin arbeit plus – Soziale Unternehmen Österreich), Martin Schenk (Mitbegründer der Armutskonferenz),

(Mitbegründer der Armutskonferenz), Manuela Vollmann (Gründerin und Geschäftsführerin von ABZ*AUSTRIA),

(Gründerin und Geschäftsführerin von ABZ*AUSTRIA), Tanja Wehsely (Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien);

Weitere Veranstaltungen zum „Tag der Arbeitslosen“ im Netzwerk von arbeit plus:

Graz: "Presseradln" zum Tag der Arbeitslosen am 27.04.2023 von 10:00 bis 12:00 Uhr.Es geht ums Hinschauen, Ansprechen und Austauschen mit der Zielgruppe. Losgeradelt wird beim Rathaus, dann folgt eine Tour durch die Stadt mit Betriebsbesuchen von zwei Sozialen Unternehmen. Kontakt: Christine Withalm, 0699/14196005, office @ arbeitplus-stmk.at

"Presseradln" zum Tag der Arbeitslosen am 27.04.2023 von 10:00 bis 12:00 Uhr.Es geht ums Hinschauen, Ansprechen und Austauschen mit der Zielgruppe. Salzburg: Pressekonferenz am Freitag, 28.04.2022, 10:00 am linken Salzachufer, Kaipromenade Franz-Josef-Kai, Salzburg - gleich nach der Radwegkreuzung. Eine PK im Gehen, entlang von 8 Geschichten zum Thema Erwerbsarbeitslosigkeit. Kontakt: Anna Grienberger, 0650/55 646 88, anna.grienberger@sbg.arbeitplus.at





Pressekonferenz am Freitag, 28.04.2022, 10:00 am linken Salzachufer, Kaipromenade Franz-Josef-Kai, Salzburg - gleich nach der Radwegkreuzung. Eine PK im Gehen, entlang von 8 Geschichten zum Thema Erwerbsarbeitslosigkeit. Anna Grienberger, 0650/55 646 88, anna.grienberger@sbg.arbeitplus.at Linz: Kundgebung unter dem Titel: „Wir wollen, aber so können wir nicht!“ am 28. April, ab 11.00 Uhr, Martin Luther Platz, Linz. Kontakt : Claudia Zinganell-Kienbacher, 0732/ 667594-2 zinganell@sozialplattform.at





Kundgebung unter dem Titel: „Wir wollen, aber so können wir nicht!“ am 28. April, ab 11.00 Uhr, Martin Luther Platz, Linz. : Claudia Zinganell-Kienbacher, 0732/ 667594-2 zinganell@sozialplattform.at Frastranz (VBG): Pressekonferenz am 27. April 2023 um 10.00 Uhr: Rundgang in der AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH, Industrienahe Fertigung Schmittengasse 18, 6820 Frastanz. Kontakt: ikp Vorarlberg GmbH, Wanda Mikulec-Schwarz , 05572-398811-17, wanda.schwarz @ ikp.at







Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Christine Newald, MA

arbeit plus - Soziale Unternehmen Österreich

Herklotzgasse 21/3

1150 Wien, Austria

T + 43 677 61058302

M christine.newald @ arbeitplus.at