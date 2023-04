Tiroler Tageszeitung, Analyse, Ausgabe vom 20. April 2023. Von KARIN LEITNER. "Wenn Ohnmacht zur Macht wird".

Innsbruck (OTS) - Viele Menschen fühlen sich von Politikern nicht gehört, ohnmächtig. Auch ihre Stimme bei einer Wahl bringe nichts, meinen sie. Und dann das: In Haslach, einer kleinen Gemeinde an der Grenze zu Tschechien und Bayern, engagieren sich Bürgerinnen und Bürger mit Verve für eine seit zweieinhalb Jahren dort lebende Familie aus Indien, die abgeschoben werden soll.

Die Mutter ist Köchin und Mesnerin, die 21-jährige Tochter hat eine Ausbildung zur Pflegerin, der 15-jährige Sohn ist in der Mittelschule und im Fußballverein. Alle drei sprechen gut Deutsch, sind beliebt, haben Freunde. Ein Paradebeispiel für Integration. Selbst örtliche Blau-Fans wettern nicht gegen „diese Ausländer“, sie wollen, dass sie bleiben.

Die Causa bleibt nicht lokal, sie sorgt für nationale Aufmerksamkeit und Aufregung. Berichte und Debatten im ORF, im Privat-TV, in Print- und Online-Medien. Experten, Arbeitnehmer- und Wirtschaftsvertreter, Parlamentarier und Regierungsmitglieder, gar der ÖVP-Kanzler werden dazu befragt. Kardinal Christoph Schönborn setzt sich für Emilia und ihre Kinder ein.

Seit Tagen wird diskutiert, ob die gesetzlichen Vorgaben taugen, ob angesichts des enormen Arbeitskräftemangels nicht umgedacht und reformiert werden soll und muss.

Staunend und freudig wird das in Haslach registriert. Eine kleine Initiative bewegt kurzerhand die große Politik. Das zeigt einmal mehr: Einsatz für eine Sache, Zivilcourage lohnen sich.

Ja, unmittelbar hat der Einsatz für die indische Familie nichts gebracht, sie ist des Landes verwiesen worden. Es ist aber etwas in Bewegung gekommen in Österreich. Die FPÖ wird ihre Position nicht ändern. Die ÖVP wird sich aber schwertun, im Kampf um Wählerstimmen mit den Freiheitlichen auf ihrer Position zu verharren. Als Wirtschaftspartei kann sie à la longue nicht argumentieren, warum Integrierte, die sich selbst erhalten, abgeschoben werden, um dann andere zu holen. Absurdes wird nicht goutiert. Weder in Haslach noch anderswo.



