KV-Abschluss Speditionen: Stundenlohnerhöhung um im Schnitt 11,33 Prozent für ArbeiterInnen

Gewerkschaft vida: niedrige Einkommen profitieren – Bruttomindestlohn deutlich über 2.000 Euro – 600 Euro Teuerungsprämie

Wien (OTS) - Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 25.000 ArbeiterInnen in den Speditions- und Lagereibetrieben zwischen Gewerkschaft vida und der Wirtschaftskammer Österreich wurden nach der 4. Verhandlungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Der Abschluss besteht aus einer prozentuellen nachhaltigen Lohnerhöhung, einer Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 38,5 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich sowie aus einer steuerfreien Teuerungsprämie in Höhe von 600 Euro (mindestens 300 Euro für Teilzeitkräfte). Alle Lohnerhöhungen ergeben in Kombination mit der Arbeitszeitverkürzung eine Erhöhung der Stundenlöhne für ArbeiterInnen um durchschnittlich 11,33 Prozent, rückwirkend mit 1. April 2023.

„Nach österreichweiten Betriebsversammlungen zur Information der Beschäftigten haben bei einer Befragung die Gewerkschaftsmitglieder das nachgebesserte Angebot der Arbeitgeber mit eindeutiger Mehrheit angenommen“, sagt Anton Kos, Leiter des KV-Verhandlungsteams der Gewerkschaft vida. Auch das Gewerkschaftsziel, dass niedrigere Einkommen wegen der hohen Teuerung vom KV-Abschluss besonders profitieren müssen, wurde erreicht, so Kos weiter. Der neue Mindestlohn in der Branche beträgt nun deutlich über 2.000 Euro brutto im Monat. Die Lehrlingseinkommen werden um bis zu 13,32 Prozent erhöht.



Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit



Hansjörg Miethling

Tel.: 0664 / 6145 733

E-Mail: hansjoerg.miethling @ vida.at

Internet: www.vida.at