Ausschreibung: Jetzt als UNO-Jugenddelegierte 2023-2025 bewerben!

Junge Frauen zwischen 18 und 24 Jahren können sich noch bis Ende April bei der Bundesjugendvertretung bewerben, um sich für Jugendanliegen auf UNO-Ebene einzusetzen.

Wien (OTS) - Die Bundesjugendvertretung (BJV) ermöglicht jungen Menschen im Rahmen ihres UNO-Jugenddelegiertenprogramms Beteiligung auf höchster politischer Ebene. Die Funktion als UNO-Jugenddelegierte wird von zwei Personen überlappend für je zwei Jahre ausgeführt. Derzeit gibt es wieder für junge Frauen die Möglichkeit, sich als ehrenamtliche UNO-Jugenddelegierte zu bewerben.

Hintergrund

Bereits seit mehr als zehn Jahren entsendet die BJV ehrenamtliche Jugenddelegierte zur UNO-Generalversammlung und anderen internationalen Meetings und setzt sich dadurch im höchstmöglichen politischen Gremium für Jugendbeteiligung ein. UNO-Jugenddelegierte sind Sprachrohr zwischen jungen Menschen und den Vereinten Nationen. Sie haben die Möglichkeit, die Anliegen, Meinungen und Forderungen junger Menschen in die internationale Politik einzubringen. Darüber hinaus sind sie im Austausch mit österreichischen Vertretungen an den UNO-Standorten und weiteren relevanten Organisationen der Vereinten Nationen.

Aktuelle Jugenddelegierte Ende April bei ECOSOC Jugendforum in NY

Die 2023 neu ausgewählte Person folgt der 24-jährigen Miriam Egger aus Vorarlberg nach, die im vergangenen Herbst als Jugenddelegierte an der UNO-Generalversammlung in New York teilgenommen hat. Das Highlight ihres Aufenthalts war eine eigene Rede vor der Generalversammlung.

Zum Abschluss ihres Mandats reist Miriam Egger kommendes Wochenende erneut nach New York und nimmt gemeinsam mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm am ECOSOC Jugendforum teil, um dort die Anliegen junger Menschen aus Österreich einzubringen.

„Junge Menschen machen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung aus. Außerdem sind Kinder und Jugendliche am längsten von den heutigen politischen Entscheidungen betroffen. Deshalb ist es wichtig, dass ihre Stimmen auf allen politischen Ebenen gehört werden. Wir wollen unsere Zukunft mitgestalten“, so Miriam Egger.

Wichtige Infos zur Bewerbung

Derzeit werden für die Funktion als UNO-Jugenddelegierte junge Frauen zwischen 18 und 24 Jahren aus Österreich gesucht. Die Bewerbung ist noch bis 30.4.2023 bei der BJV möglich. Für die Bewerbung ist das Ausfüllen des Bewerbungsbogens und ein kurzes Video notwendig.

Alle Links und Infos zur Bewerbung auf www.bjv.at

Info-Link: Ecosoc Jugendforum 2023



