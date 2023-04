ARBÖ: 42.195 Meter zwischen dem Start und dem Ziel und zahlreiche Straßensperren dazwischen - der Marathon gastiert am Sonntag in Wien

3 Läufe im Rahmenprogramm sorgen bereits am Samstag für Sperren unter anderem auf der Ringstraße. 3 Läufe im Rahmenprogramm sorgen bereits am Samstag für Sperren unter anderem auf der Ringstraße.

Wien (OTS) - Am kommenden Sonntag, dem 23. April, geht der teilnehmerstärkste Marathon der Republik über die Bühne, oder besser: über die Straßen in Wien. Der ursprünglich als „1. Wiener Frühlingsmarathon“ am 25. März 1984 gestartete Wettbewerb hat mittlerweile seine Namen auf „Vienna City Marathon“ geändert und feiert sein 40. Jubiläum. „Auch wenn sich der Start ebenso wie Streckenführung seither geändert haben: gleich geblieben ist die Tatsache, dass es zu zahlreichen Straßensperren in der Bundeshauptstadt kommt“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Der Marathon wirft bereits am Samstag, dem 22. April, seinen „Schatten“ in Form von 4 Bewerben und einer Sperre von Teilen der Ringstraße und des Franz-Josefs-Kai. Ab ca. 15.30 Uhr startet der „Inlcusion run“, der vom Burgtheater bis zum Parlament und wieder zurück zum Burgtheater führt. Ab ca. 16.00 startet der Bewerb „Daily Mile“ über 800 Meter bzw. 1.600 Meter, der sich vor allem an Kindergärten und Volkschulen wendet. Ab 18.15 Uhr startet die laut Veranstalter rund 2.000 Teilnehmer des „5K run“ auf die 3,11 US-Meilen lange Strecke. Im Zuge der Bewerbe wird die Ringstraße von 17.45 bis 18.30 Uhr zwischen Schottengasse und Franz-Josefs-Kai gesperrt. Zwischen Schwarzenbergplatz und Operngasse bleibt die Sperre sogar bis 19 Uhr aufrecht. Die Abschnitte zwischen Operngasse und Schmerlingplatz sowie zwischen Schmerlingplatz und Stadiongasse werden erst gegen 19.15 Uhr aufgehoben. Der Franz-Josefs-Kai ist laut ARBÖ zwischen Schotten-Ring und Julius-Raab-Platz von 17.45 bis 18.45 Uhr für den Straßenverkehr unpassierbar.

Der Marathon wirft bereits am Samstag, dem 22. April, seinen „Schatten“ in Form von 4 Bewerben und einer Sperre von Teilen der Ringstraße und des Franz-Josefs-Kai. Ab ca. 15.30 Uhr startet der „Inlcusion run“, der vom Burgtheater bis zum Parlament und wieder zurück zum Burgtheater führt. Ab ca. 16.00 startet der Bewerb „Daily Mile“ über 800 Meter bzw. 1.600 Meter, der sich vor allem an Kindergärten und Volkschulen wendet. Ab 18.15 Uhr startet die laut Veranstalter rund 2.000 Teilnehmer des „5K run“ auf die 3,11 US-Meilen lange Strecke. Im Zuge der Bewerbe wird die Ringstraße von 17.45 bis 18.30 Uhr zwischen Schottengasse und Franz-Josefs-Kai gesperrt. Zwischen Schwarzenbergplatz und Operngasse bleibt die Sperre sogar bis 19 Uhr aufrecht. Die Abschnitte zwischen Operngasse und Schmerlingplatz sowie zwischen Schmerlingplatz und Stadiongasse werden erst gegen 19.15 Uhr aufgehoben. Der Franz-Josefs-Kai ist laut ARBÖ zwischen Schotten-Ring und Julius-Raab-Platz von 17.45 bis 18.45 Uhr für den Straßenverkehr unpassierbar.





Am Sonntag um 9 Uhr startet nicht nur der Hauptbewerb, sondern auch der Halbmarathon und der Staffelmarathon. Der Start findet sich auch hier wieder im Bereich der Wagramer Straße/Reichsbrücke. Das ersehnte Ziel erwartet die TeilnehmerInnen auf der Ringstraße auf Höhe Burgtheater. Die Strecke führt auf bis zu 42.195 Meter (entspricht etwa der Strecke zwischen Athen und Marathon) quer durch die Stadt. Durch die Streckenführung kommt es zu zahlreichen Sperren, unter anderem sind neben dem Ring und dem Franz-Josefs-Kai auch der Gürtel, die Linke Wienzeile, die Mariahilfer Straße, die Praterstraße oder die 2-er-Linie zeitweise im ganzen Verlauf oder teilweise gesperrt. Die erste Sperre am Sonntag wird laut ARBÖ ab 04.30 Uhr die Wagramer Straße stadteinwärts zwischen Schüttaugasse und Reichsbrücke betreffen. Erst gegen 10.15 Uhr werden die Radetzkystraße und Vordere Zollamtsstraße nur mehr für die Läufer und Begleitfahrzeuge offen sein. Auch die Stadtautobahnen werden von Sperren betroffen sein. So werden zum Beispiel zwischen 04.30 und 12.15 Uhr die Ausfahrten Donaucity und Reichsbrücke stadteinwärts auf der Donauuferautobahn (A22) in beiden Richtungen gesperrt sein. Von 6 bis 12.05 Uhr werden die Ausfahrten Kagran und B8 für den normalen Verkehr unpassierbar sein. Die Sperre der Ostautobahn (A4) stadteinwärts ab dem Knoten Prater und der Abfahrt Richtung Zentrum am Knoten Prater auf der Südosttangente (A23) dauert von 8 bis ca. 15.10 Uhr.

Die ARBÖ-Verkehrsexperten haben eine Liste der einzelnen Straßensperren erstellt:

A22, auf den Ausfahrten Donaucity und Reichsbrücke stadteinwärts, von 4.30 bis 12.15 Uhr

A22, auf den Ausfahrten Kagran und B8, von 6 bis 12.05 Uhr

A23, auf der Abfahrt Knoten Prater, Richtung Zentrum, von 8 bis 15.10 Uhr

A4 – Schüttelstraße, Richtung Zentrum, ab Knoten Prater, von 8 bis 15.10 Uhr

A4 – Schüttelstraße, stadteinwärts, ab Stadionbrücke, von 8 bis 15.10 Uhr

Alserbachstraße, Richtung Donaukanal, zwischen Liechtensteinstraße und Friedensbrücke, von 8.45 bis 13.25 Uhr

Arbeiterstrandbadstraße zwischen Brigittenauer Brücke und Wagramer Straße von 6 bis 10.55 Uhr

Aspernbrückengasse – Aspernbrücke, von 8 Uhr bis 13.45 Uhr

Äußere Mariahilfer Straße (15.Bezirk), zwischen Schloßallee und Gürtel, von 9 bis 12.35 Uhr

Äußerer Gürtel, Richtung Südbahnhof, zwischen Felberstraße und Schönbrunner Straße, von 9 bis 12.25 Uhr

Franzensbrücke zwischen Franzensbrückenstraße und Dampfschiffstraße, von 8 bis 15.10 Uhr

Franzensbrückenstraße, zwischen Praterstern und Untere Donaustraße, von 8 bis 13.35 Uhr

Franz-Josefs-Kai, ab Salztorbrücke, von 8.45 bis 10.55 Uhr

Friedensbrücke, Richtung Brigittenau, von 8.45 bis 13.25 Uhr

Innere Mariahilfer Straße (6./7. Bezirk), zwischen Gürtel und Getreidemarkt, von 9 bis 13 Uhr

Innerer Gürtel, Richtung Westbahnhof, zwischen Schönbrunner Straße und Mariahilfer Straße, von 9 bis 12.25 Uhr

Lassallestraße, zwischen Handelskai und Praterstern, von 8 bis 12.15 Uhr

Liechtensteinstraße, zwischen Ringstraße und Alserbachstraße, von 8.45 bis 13.25 Uhr

Linke Wienzeile, zwischen Gürtel und Winckelmannstraße, von 9 bis 12.45 Uhr

Linke Wienzeile, zwischen Winckelmannstraße und Schloßallee, von 9 bis 12.55 Uhr

Obere Donaustraße – Brigittenauer Lände, zwischen Augartenbrücke und Friedensbrücke, von 9 bis 13.20 Uhr

Operngasse – Linke Wienzeile, zwischen Ringstraße und Gürtel, von 9 bis 12.30 Uhr

Praterstern, von 8 bis 13.30 Uhr

Praterstraße, im gesamten Verlauf, von 8 bis 13.50 Uhr

Radetzkystraße, im gesamten Verlauf, von 10.15 bis 15.20 Uhr

Ringstraße, zwischen Julius-Raab-Platz und Operngasse, von 7.30 bis 16.10 Uhr

Ringstraße, zwischen Operngasse und Stadiongasse, von 6 bis 17.25 Uhr

Ringstraße, zwischen Stadiongasse und Schottengasse, zwischen Freitag, 21. April, 20 Uhr und Sonntag, 23. April, 19.10 Uhr

Roßauer Lände, ab Türkenstraße, von 8.45 bis 10.55 Uhr

Schloßallee, Richtung Johnstraße, zwischen Linke Wienzeile und Mariahilfer Straße, von 09.15 bis 12.35 Uhr

Schüttelstraße, zwischen Stadionbrücke und Franzensbrücke, von 8 bis 15.10 Uhr

Spittelauer Lände, ab Alserbachstraße, von 8.45 bis 13.05 Uhr

Stadionbrücke, Richtung 2. Bezirk, von 8 bis 15.10 Uhr

Stadionbrücke, Richtung 3. Bezirk, von 8 bis 11.Uhr Uhr

Untere Donaustraße – Obere Donaustraße, zwischen Aspernbrücke und Augartenbrücke, von 9.30 und 13.20 Uhr

Untere Donaustraße, zwischen Franzensbrücke und Aspernbrücke, von 8 bis 13.40 Uhr

Vordere Zollamtsstraße, Richtung Donaukanal, von 10.15 bis 15.25 Uhr

Wagramer Straße – Reichsbrücke stadteinwärts ab Schüttaustraße, ab 4.30 Uhr

Wagramer Straße – Reichsbrücke, Startbereich (Erzherzog-Karl-Straße – Schüttaustraße und Reichsbrücke Höhe Handelskai), von 6 bis 12.15 Uhr

Währinger Straße, Richtung 1. Bezirk, zwischen Maria-Theresien-Straße und Straße des 8. Mai, von 8.45 bis 13.20 Uhr

2er-Linie, Richtung 6. Bezirk, zwischen Neustiftgasse und Linke Wienzeile, von 8.15 bis 13.45 Uhr

2er-Linie, Richtung 9. Bezirk, zwischen Friedrichstraße und Universitätsstraße, von 8.30 bis 13.40 Uhr

2er-Linie, Richtung 9. Bezirk, zwischen Schwarzenbergplatz und Friedrichstraße von 8.45 bis 12.35 Uhr





Im Zuge der gesperrten Straßenverbindungen wurden auch insgesamt rund 30 Schleusen in den Bereichen Liechtensteinstraße, Linke Wienzeile, Mariahilfer Straße, Obere Donaustraße, Ringstraße und Schüttelstraße eingerichtet. Das Queren der Strecken an den Schleusen kann aber erfahrungsgemäß zur Geduldsprobe werden, da diese nur nach Rennverlauf geöffnet werden.

Auch die Wiener Linien sind naturgemäß von den zahlreichen Straßensperren betroffen. Die Ring-Straßenbahnlinien, wie die Linien 1, 2, D werden bereits am Samstag kurzgeführt bzw. umgeleitet. Die Linie U2Z stellt sowohl am Samstag als auch am Sonntag den Betrieb komplett ein. Die Buslinie 3A stellt ihren Betrieb am Samstag um 17.30 Uhr ein. Ebenso wie die U2Z verkehrt diese Linien erst wieder ab Montag. Die Autobuslinien 74A wird ab Samstag 17.30 Uhr kurzgeführt. Am Sonntag sind rund 32 Straßenbahnlinien und Buslinien von Sperren, Kurzführungen oder Umleitungen betroffen.

Wir raten dennoch, am Samstagnachmittag und Sonntag in Wien möglichst auf die Öffis umzusteigen. Die U-Bahn-Linien verkehren ohne Einschränkungen. Autofahrer sollten besonders die Bezirke 1, 2, 15 und generell die Bezirke innerhalb des Gürtels meiden und großräumig umfahren“, raten die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Zwtl.: ARBÖ informiert umfassend über Sperren und Umleitungen

Der ARBÖ informiert wie gewohnt ausführlich über die Sperren, Umleitungen und Ausweichmöglichkeiten rund um den Wien Marathon. Die Experten des ARBÖ-Informationdienstes stehen von Montag bis Freitag von 6 bis 19 Uhr und Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 7.30 Uhr bis 18 Uhr gerne unter der österreichweiten Telefonnummer 050/123-123 oder per E-Mail unter id@arboe.at zur Verfügung. Auch auf der ARBÖ-Homepage www.arboe.at gibt es ausführliche Informationen. Das Team des ARBÖ-Verkehrsradios gestaltet am Sonntag von 7 bis 14 Uhr Sondersendungen zum Thema VCM.

(Forts. mögl.)









Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at