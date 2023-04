Terminaviso: Fünftes Nationales Ressourcenforum am 2. und 3. Mai 2023 – Hybrid-Event aus Salzburg

Breit angelegtes Forum mit ExpertInnen zu Kreislaufwirtschaft und Ressourcenwende

Salzburg (OTS) - Das „Fünfte Nationale Ressourcenforum“ steht Anfang Mai unter dem Motto „Vision 2050. Wie wir die Ressourcenwende schaffen“ und versammelt dafür an zwei Tagen die wichtigsten Stakeholder aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Der Schwerpunkt der in Salzburg stattfindenden Tagung liegt auf der praxisnahen Umsetzung von Kreislaufwirtschaft durch Betriebe, Gemeinden und Gesellschaft.

Das Programm am 2. Mai (10-17 Uhr) ist ausschließlich online zugänglich. Den Beginn machen Begrüßungsworte von Rudolf Zrost (Präsident des Ressourcen Forum Austria), Leonore Gewessler (Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie) und Xaver Edelmann (Gründer und Vizepräsident World Resources Forum). Danach spricht Petra Künkel (Mitglied des Exekutivkomitees des Club of Rome und Ehrenpräsidentin des Collective Leadership Institute) über „Zukunftskompetenz Stewardship“ und den aktuellen Club of Rome Bericht „Earth4All“. Das weitere Tagungsprogramm besteht aus Panel-Diskussionen und Breakout-Sessions zu Themen von Circular Design, Green Claims und Greenwashing, Flächen-Recycling, Holznutzung über Digitalisierung bis hin zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen.

Am 3. Mai kann man die Veranstaltung von 9.30-16 Uhr persönlich in Salzburg sowie via Streaming verfolgen. Die inhaltliche Einführung übernehmen Salzburgs Landeshauptmann-Stellvertreterin Martina Berthold, der Global Circular Activist Harald Friedl und Rudolf Zrost.



Darauf folgt eine Key Note von Nina Eisenmenger (Universität für Bodenkultur Wien) zum Thema „Mit der Ressourcenwende in eine klimaneutrale und lebenswerte Zukunft für alle“. Das weitere Programm umfasst Panel-Diskussionen zur Zukunft von Ernährung, Wohnen und Bauen sowie Konsum.



Der Zukunftsdialog im Publikumssaal der Salzburger Nachrichten (ohne Streaming) bildet ab 19 Uhr den Abschluss der Tagung: Christian Berg, Honorarprofessor der TU Clausthal, spricht über „Ist Nachhaltigkeit utopisch? Wie wir Barrieren überwinden und zukunftsfähig handeln“.

Weitere Informationen, Detailprogramm und Anmeldung auf: https://www.ressourcenforum.at/event/fuenftes-nationales-ressourcenforum/

Das Ressourcen Forum Austria wurde 2013 als österreichische Plattform für effiziente Ressourcennutzung und Nachhaltigkeit von Vertretern aus Industrie und Landwirtschaft gegründet. Der Verein steht Organisationen wie Privatpersonen offen, die sich den Themen Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit widmen wollen.



Das Fünfte Nationale Ressourcenforum findet im Rahmen der Internationalen Woche der Ressourcenwende statt. Mehr Informationen dazu unter www.ressourcenwende.eu. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andreas Van-Hametner, MSc

Ressourcen Forum Austria, Geschäftsführer

+43 681 81741957

a.van-hametner @ ressourcenforum.at



Thomas Goiser

+43 664 2410268

thomas @ goiser.at