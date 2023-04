Meilenstein endlich erreicht: Greenpeace begrüßt deutschen Atomausstieg

Deutschland schaltet letzte verbleibende AKWs endgültig ab - grünes EU-Label für Atomkraft muss abgeschafft werden

Berlin / Wien (OTS) - Nach rund 50 Jahren Anti-Atomkraft-Bewegung werden heute die letzten drei AKW in Deutschland, Isar II, Emsland und Neckarwestheim II, endgültig abgeschaltet. Dies ist ein historischer Tag für die gesamte Umweltbewegung. “Nach jahrelangem Widerstand der Umweltschutzbewegung wird die Atomkraft heute in Deutschland endgültig in die Vergangenheit geschickt – das ist ein riesiger Meilenstein in Richtung erneuerbare Energien und einer sicheren und grünen Energiezukunft”, so Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich. Gleichzeitig droht Atomkraft in anderen EU-Ländern, wie Frankreich, unter dem Scheinargument Klimaschutz eine Renaissance zu erleben. Die Umweltschutzorganisation fordert deshalb das Ende der Kennzeichnung von Atomkraft als grüne Energie und hat dazu bereits eine Klage gegen die EU-Taxonomie in Vorbereitung.

Schon seit der Gründung von Greenpeace Deutschland im Jahr 1980 kämpfen die Umweltschützer:innen gegen unsichere Atommeiler und Wiederaufarbeitungsanlagen, gegen marode Atommülllager, riskante Atomtransporte und verantwortungslose Stromkonzerne, die Milliardengewinne auf Kosten der Steuerzahler:innen einfahren. Erst nach der schrecklichen Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 wurde in Deutschland einhellig der Atomausstieg beschlossen. Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine konnte jedoch ein Streckbetrieb für Isar II, Neckarwestheim II und Emsland von dreieinhalb Monaten durchgedrückt werden.

Das Ende der Atomkraft in Deutschland ist ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft. Dadurch öffnen sich Türen für den Ausbau der erneuerbaren Energien. “Atomkraft ist riskant, unnötig und teuer und wird es immer bleiben. Umso wichtiger ist es, dass die EU dies klar benennt und Atomkraft aus der Taxonomie ausschließt. Die aktuelle Taxonomie-Verordnung stuft jedoch Atomkraft fatalerweise als “grüne” Energie ein. Dagegen haben wir bei Greenpeace bereits eine Klage in Vorbereitung”, so Duregger abschließend.

Eine Auswahl von Fotos aus der Anti-Atombewegung in Deutschland finden Sie hier: https://act.gp/43rJWMx

Unter Angabe der Credits stehen die Bilder zur redaktionellen Nutzung zur Verfügung.

