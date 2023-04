Korosec: Gratuliere Karl Blecha zu seinem 90. Geburtstag

Wien (OTS) - Ich gratuliere BM.a.D. Karl Blecha zu seinem 90. Geburtstag, einem wichtigen Wegbegleiter und „Urgestein“ der österreichischen Seniorenpolitik., den er am 16. April feiert.

„Ich habe Karl Blecha erstmals in den 1980er Jahren im Nationalrat getroffen, danach kreuzten sich unsere Wege 30 Jahre später im Österreichischen Seniorenrat, der gesetzlichen Interessenvertretung der Seniorinnen und Senioren in Österreich“ so Korosec weiter.

„Zwar verliefen unsere Diskussionen manchmal hitzig, dennoch war unsere Zusammenarbeit immer konstruktiv und von gegenseitigem Respekt getragen. Letztlich kamen - trotz manchmal unterschiedlicher Weltanschauung – immer konstruktive und gute Lösungen für die Seniorinnen und Senioren zustande. Besonders schätzte ich seine Handschlagqualität, eine Vereinbarung mit Blecha hielt immer“, so Korosec.

„Ich wünsche Karl Blecha auch auf diesem Weg alles Gute zu seinem runden Geburtstag“, so Korosec abschließend.

