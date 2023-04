„Climate Experience 2.0“-Exkursion führt nach Amsterdam und Utrecht

Muster-Fahrradstädte zeigen, wie „Aktive Mobilität“ funktionieren kann – Bewerbung bis 20. April möglich

Wien (OTS) - Unser Mobilitätsverhalten hinterlässt derzeit massive Spuren in unserem CO2-Fußabdruck: Rund 1/3 der heimischen Treibhausgas-Emissionen hat seinen Ursprung im Verkehrssektor. Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 für Österreich erreichen zu können, muss der Verkehrssektor nachhaltiger und aktiver gestaltet werden. Wie das funktionieren kann, zeigen die beiden fahrradfreundlichen Städte Amsterdam und Utrecht. Sie gehen in Sachen „Aktive Mobilität in Städten und Gemeinden“ mit gutem Beispiel voran. Wer sich ein Bild davon machen möchte, kann sich noch bis 20. April 2023 für die Teilnahme an der „Climate Experience-Exkursion“ bewerben. Die Initiative des Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Klimaschutzministerium richtet sich insbesondere an Vertreter:innen von Städten, Gemeinden und Regionen, aber auch an Unternehmen und Start-ups, Interessenvertretungen sowie Expert:innen aus der Forschung, die im Umfeld des Leitthemas tätig sind. Mehr Informationen

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Bis 2040 wollen wir klimaneutral werden – das schaffen wir mit klimaschonenden Mobilitätslösungen. Im Rahmen der Climate Experience-Exkursionen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Herausforderungen sowie positive Entwicklungen der gezeigten Projekte kennenlernen und davon lernen.“

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Bernd Vogl: „Der Fokus der Exkursion wird insbesondere auf der aktiven Mobilität in Städten und Gemeinden liegen. Kurze Wege, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden können, sind ein wichtiger Aspekt für eine nachhaltige und lebenswerte Stadt. Durch den direkten Austausch mit den Projektentwicklern dürfen wir uns auf konkrete Umsetzungsbeispiele freuen.“

Mit der Climate Experience verfolgt der Klima- und Energiefonds das Ziel, den direkten Wissenstransfer zwischen Schlüsselpersonen der Energiewende ermöglichen und die Umsetzung konkreter Projekte zu beschleunigen.

Alle, die daran teilnehmen wollen, können sich noch bis inkl. 20. April 2023 unter https://tinyurl.com/climate-experience bewerben.

Climate Experience 2.0: Aktive Mobilität in Amsterdam und Utrecht

Die zweite Climate Experience-Exkursion führt von 20. bis 24. Juni 2023 nach Amsterdam und Utrecht. Die beiden niederländischen Vorzeige-Fahrradstädte haben vor Jahrzehnten in der Stadtentwicklung Fahrrädern und Fußgänger:innen den Vorzug gegenüber Autos gegeben, können mit vielen Highlights zum Thema „Aktive Mobilität in Städten und Gemeinden“ aufwarten und gelten als Vorbild für eine moderne urbane Mobilität.

Beide Städte zeichnen sich durch einen hohen Anteil an Gehen und Fahrradfahren im Mobilitätsaufkommen aus. Die positiven Folgeentwicklungen dieser Entscheidungen werden in zahlreichen Auszeichnungen und Rankings sichtbar: Im Global Bicycle Cities Index 2022 etwa lag Utrecht auf Platz 1 und Amsterdam auf Platz 5. In Utrecht befinden sich außerdem die weltgrößte Fahrradparkgarage sowie die meistbefahrene Fahrradstraße Hollands (33.000 Räder und 30.000 Fußgänger:innen und Busse täglich).

Eckpunkte zur Climate Experience 2.0, Amsterdam und Utrecht

Thema: Aktive Mobilität in Städten und Gemeinde

- Fahrrad- und Geh-Infrastruktur

- Multimodalität (Letzte Meile)

- Governance (politische Genese, Strategien etc.)

