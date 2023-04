„Run auf die Transitrouten“ durch Ferienende in Deutschland + Linz-Marathon + „Run15“ sorgen für Staus und Sperren am Wochenende

Wien (OTS) - Das kommende Wochenende oder besser das Verkehrsgeschehen am selbigen wird durch zwei „echte“ Läufe und einen Lauf im übertragenen Sinne geprägt sein. Das Ende der Osterferien in 6 deutschen Bundesländern sorgt für einen „Run“ auf die Transitrouten. Auch der 21. Linz-Marathon und in Wien der „Run 15“ werden zu Staus beitragen.

Für rund 7 Millionen Schülerinnen und Schüler in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen sowie Thüringen heißt es kommendes Wochenende Abschied nehmen von den zweiwöchigen Osterferien. Die Rückreisewelle wird sich auch auf die Transitrouten und die Grenzen auswirken. Der Hauptreisetag wird erfahrungsgemäß der Samstag sein. An den Grenzen sollten Autofahrer ab dem frühen Vormittag vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11), bei Nickelsdorf/Hegyeshalom auf der Ostautobahn (A4) bzw. ungarischen M1 sowie Spielfeld/Sentilj auf der Pyhrnautobahn (A9) bzw. A1 in Slowenien bei der Einreise nach Österreich besonders viel Zeit einplanen. Bei der Ausreise wird ein langer Geduldsfaden vor den Grenzübergängen Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12), Suben auf der Innkreisautobahn (A8) und Walserberg auf der Westautobahn (A1) ein guter Begleiter bis in die Nachmittagsstunden hinein sein.

Mögliche Staustrecken sind wie folgt:

Brennerautobahn (A13), vor der Mautstelle Schönberg

Eiberg Straße (B173) im gesamten Verlauf

Fernpaß Straße (B179, im gesamten Verlauf, mit Blockabfertigung vor dem Lermoosertunnel

Inntalautobahn (A12) im Großraum Kufstein

Pyhrnautobahn (A9), vor den Baustellenbereiche Gratkorn-Übelbach, Treglwang-Trieben und St.Pankraz-Windischgarsten sowie der Tunnelkette Klaus

Tauernautobahn (A10 im Großraum Salzburg und den Baustellenbereichen bei Kuchl und Lammertal

Zillertal Straße (B169) im gesamten Verlauf mit Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel

Zwtl.: 21. Linz Donau Marathon sorgt für Straßensperren am Sonntag

Am kommenden Sonntag, 16.04.2023, findet der an Teilnehmern zweitstärkste Marathon Österreichs in Linz statt. Bereits ab 8 Uhr starten die ersten Teilnehmer. Zu den 6 Laufbewerben werden etwa 20.000 Teilnehmer erwartet. Durch die Veranstaltung wird es unter anderem zu einigen Straßensperren kommen. Betroffen sein werden hier vor allem die VOEST-Brücke auf der Mühlkreisautobahn (A7) von 4 Uhr bis ca. 11.30 Uhr, die Abfahrten Neue Welt und Wiener Straße sowie die Nibelungenbrücke. Auch zahlreiche innerstädtische Verbindungen werden betroffen sein.

„Für Autofahrer wurden Umleitungstrecken eingerichtet. Die Umleitung Nord führt über die Leonfeldenerstraße und die Harbacherstraße sowie die Hauptstraße stadtauswärts. Die Umleitung West geht über den Tunnel Bindermichl auf der A7, der B139, dem Römerbergtunnel und der Oberen Donaulände zur Nibelungenbrücke. Die Umleitung Ost geht über Perg und die Steyregger Brücke auf die Mühlkreisautobahn“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Die genauen Details zu den Sperren sind unter https://www.linzmarathon.at/de/athleteninfo/verkehrsinfo.htm abrufbar oder bei der ARBÖ-Verkehrs-Hotline 050/123 123 zu erfahren. Auch die Linien der Linz AG sind naturgemäß von den Straßensperren betroffen. Genauere Informationen erteilen hier gerne die Linz AG Linien unter der Hotline 0732/3400-7000.

Zwtl.: „Run 15“ feiert 19. Geburtstag und Rückkehr zum Frühjahrs-Termin.

Auch in Wien kommen am Sonntag, 16.04.2023, Läuferinnen und Läufer auf Ihre Kosten. Der 19. „Run15“ geht wieder mit fünf Bewerben über die Bühne oder besser gesagt über die Äußere Mariahilfer Straße. Der Rundkurs zwischen der Rustengasse und der Fuchsgasse bietet für alle Altersklassen eine Challenge. Im Zuge dessen wird die Mariahilfer Straße vermutlich zwischen der Zollernsperggasse und dem Gürtel zwischen 7 Uhr und ca. 13 Uhr gesperrt.

„Auch die Öffis werden von der Sperre durch den Run15 erfahrungsgemäß betroffen sein. Bei dem Vorgänger, der 19. Auflage, wurden die Straßenbahnlinien 52 und 60 zwischen Baumgarten beziehungsweise Rodaun und der Remise Rudolfsheim von 7 bis ca. 13 Uhr kurzgeführt. In dieser Zeit verkehrte die Autobuslinie 12 A nur zwischen Schweglerbrücke und Schmelz/Gablenzgasse. Das wird wahrscheinlich auch heuer so sein“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider abschließend.

