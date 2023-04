Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 8. April 2023. Von Marco Witting: "Es ist nie zu spät".

Der Gipfel am Mittwoch könnte eine Kehrtwende bei der Transitfrage bedeuten. Jubelstürme sind aber nicht angebracht.

Innsbruck (OTS) - Slot-System? Oder Verkehrsmanagement? Den Tirolerinnen und Tirolern wird es herzlich egal sein, wie die Maßnahme letztlich heißt, die dafür sorgen soll, dass die Lkw-Lawine über den Brenner endlich eingebremst wird. Hauptsache, es passiert irgendetwas. Wenn durch den Besuch von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher bei Landeshauptmann Anton Mattle jetzt überraschend doch Bewegung in die Causa kommt, dann kann das nur unumschränkt positiv gewertet werden. Stille (zwischen den Protagonisten) und Stillstand (bei Gesprächen und auf der Straße) gab es lange genug. Vorzeitige Jubelstürme sind aber nicht angebracht. Bis zu einer Reduktion der Lkw ist es noch ein langer Weg.

Rechtlich, so heißt es, ist das Slot-System möglich. Hürden gibt es dennoch zahlreiche. Die Zahl der eigentlichen Slots ist die augenscheinlichste. Zähes Ringen auf allen Seiten ist da eigentlich schon garantiert. Die technische Infrastruktur ist sicher machbar – aber nicht von heute auf morgen. Vor allem aber: Es braucht die Zustimmung der Nationalstaaten. Berlin, Wien, Rom müssen ihre Zustimmung geben und den völkerrechtlichen Vertrag unterzeichnen. Dass das Verständnis für die längst überfällige Transitbremse mit jedem Kilometer schwindet, mit dem man sich vom Inn- und Wipptal entfernt, ist längst bekannt. Das gilt für Bayern und Deutschland genauso wie für Italien und auch Österreich. Der Gipfel am kommenden Mittwoch in Kufstein könnte der Startschuss für eine Kehrtwende in der Verkehrssituation in Tirol werden. Zeit dafür wäre es. Und letztlich muss man im Sinne der Menschen sagen: Es ist nie zu spät dafür.





