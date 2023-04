Greenpeace begrüßt Privatjet-Verbot am Amsterdamer Flughafen Schiphol

Umweltschutzorganisation fordert nationales Flugverbot für Privatjets in Österreich

Wien (OTS) - Der Amsterdamer Flughafen Schiphol hat am Montag angekündigt, Privatjets ab 2025 zu verbannen und ein Nachtflugverbot zu erlassen. Greenpeace begrüßt die Ankündigung und fordert von der österreichischen Bundesregierung ein nationales Flugverbot für Privatjets. Das Verbot in Schiphol folgt auf eine jahrelange Kampagne von Anwohner:innen und Umweltgruppen wie Greenpeace und Extinction Rebellion, die sich für eine weltweite Reduktion des Flugverkehrs einsetzen.

“Das Privatjet-Verbot aus den Niederlanden ist ein wichtiger Schritt und muss auch für Österreich ein Vorbild sein. Es kann nicht sein, dass Superreiche weiterhin schamlos die Klimakrise anheizen, nur weil sie sich die extrem klimaschädlichen Privatjet-Reisen leisten können”, sagt Lisa Panhuber, Sprecherin bei Greenpeace in Österreich. “In Zeiten der Klimakrise können wir uns diese Luxusemissionen nicht mehr leisten. Die Entscheidung von Europas drittgrößtem Flughafen ist vorbildhaft. Jetzt sind die Regierungen europaweit gefordert, Privatjets generell zu verbieten”, so Panhuber.

Erst vergangene Woche hat Greenpeace eine umfangreiche Analyse veröffentlicht, die zeigt, dass die Zahl der Privatjet-Flüge in Europa im vergangenen Jahr um atemberaubende 64 Prozent gestiegen ist. Im EU-Vergleich belegt Österreich Platz 5 der meisten Privatflüge mit rund 15.100 Abflügen. Privatjets sind die klimaschädlichste und ungerechteste Form des Verkehrs. Sie verursachen bis zu 14 Mal mehr CO2-Emissionen als ein durchschnittliches Verkehrsflugzeug (pro Passagier:in) und 50 Mal mehr als Züge. Mehr als die Hälfte aller Privatjet-Flüge in Europa waren Kurz- oder Ultrakurzflüge unter 750 km. "Insgesamt kann die Luftfahrt die Pariser Klimaziele nur einhalten, wenn die Zahl der Flüge deutlich reduziert wird", so Panhuber abschließend.

Weiterführende Informationen:

Fotos zum Privatjet-Verbot und von der Aktion in Schiphol:

https://act.gp/3m47eae

Unter Angabe der Credits stehen die Fotos zur redaktionellen Verwendung zur Verfügung.

Pressemitteilung des Flughafen Schiphol: https://act.gp/3KgBCXg

Die wichtigsten Ergebnisse des Privatjet-Reports (deutsch):

https://act.gp/40KqYi0

Der vollständige Privatjet-Report (englisch): https://act.gp/42PHOxF

Privatjet-Petition von Greenpeace:

https://greenpeace.at/petitionen/privatjets

