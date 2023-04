ÖGARI: Rettungsdienst mit Zukunft

Allianz für eine grundlegende Reform des Sanitätergesetzes

Wien (OTS) - AVISO EINLADUNG ZUM PRESSEGESPRÄCH

am Montag, den 17. April 2023 um 10:00 Uhr

PRESSECLUB CONCORDIA

1010 Wien, Bankgasse 8





Wien 04.04.2023 »Zur Sicherstellung eines hochwertigen Rettungsdienstes in Österreich benötigen wir dringend und rasch eine grundlegende Reform des Sanitätergesetzes. Mit dem neuen Positionspapier „Zukunft Rettungsdienst“ zeigt der Bundesverband Rettungsdienst (BVRD.at) aktuelle wie zukünftige Herausforderungen auf und bietet attraktive und konstruktive Lösungen an, wie der Rettungsdienst den wachsenden Anforderungen an das Gesundheitssystem nachkommen und internationalen Standards gerecht werden kann,« erklärt Clemens Kaltenberger, Vizepräsident des BVRD.at. In völlig neuen Denkansätzen werden Perspektiven für Sanitäter:innen mit zahlreichen Einsatzgebieten eröffnet – vom First Responder bis hin zur hochwertig ausgebildeten Rettungsdienst-Fachkraft, samt Durchlässigkeiten in andere Gesundheitsbereiche. In der Betrachtungsweise stehen dabei stets die Patient:innen im Mittelpunkt.

Diese Positionen werden auch von der »Sektion Notfallmedizin« der ÖGARI unterstützt.

»Wir von der Sektion Notfallmedizin der ÖGARI haben auf die aktuelle Situation der Notfallmedizin bereits ebenso mehrfach hingewiesen und unterstützen die Aussagen des Positionspapiers des Bundesverbandes Rettungsdienst.In der Publikation zum Einsatz von Notärzt:innen hat dies die ÖGARI zum Ausdruck gebracht. (LINK) Wir sehen die absolute Notwendigkeit zur Verlängerung und Vertiefung des Ausbildungsumfangs, der vor allem die klinischen und praktischen Kompetenzen von (Notfall-) Sanitäter:innen stärken muss.« erklärt Prim. Univ.-Prof. Dr. Helmut Trimmel MSc (Sektion Notfallmedizin der ÖGARI).

»In einem partizipativen Prozess ist es uns in unzähligen Diskussionen, Recherchen und Gesprächen gelungen, die vielfältigen Systeme, Sichtweisen und unterschiedlichen Herangehensweisen zum Rettungsdienst aufzuarbeiten, mit Fakten zu untermauern und zu verdichten«, blickt Florian Zahorka, BA MA, Wissenschafter an der FH St. Pölten und in Zürich auf einen über 2jährigen Prozess zurück, aus dem das Positionspapier entstanden ist.

Es informieren:

Herr Clemens Kaltenberger, Vizepräsident des BVRD.at

Herr Prim. Univ.-Prof. Dr. Helmut Trimmel MSc (Sektion Notfallmedizin der ÖGARI)

Herr Florian Zahorka, BA, MA, Initiator Forum „Zukunft Rettungsdienst“, Wissenschafter

Moderation: Frau Dr. Claudia Schwarz (BVRD.at)

Das Pressegespräch findet als hybride Veranstaltung statt. Ein entsprechender Link via Zoom wird tagesaktuell ausgesandt. Zu einer anregenden Live-Diskussion laden wir alle Medienvertreter.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Britta Fischill

Fischill PR

britta @ fischill.at

+43 676 3039699