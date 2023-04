ÖAW wählt 31 neue Mitglieder

Frauenanteil liegt bei über 50 Prozent - Faßmann: "Die Akademie wird weiblicher und jünger."

Wien (OTS) - Bei ihrer jährlichen Wahlsitzung hat die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) 31 Forscher:innen neu in ihre Reihen aufgenommen. In der philosophisch-historischen Klasse begrüßt die ÖAW Archäologin Sabine Ladstätter als wirkliches Mitglied. In der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse kommen der Präsident der Christian Doppler-Gesellschaft Martin Gerzabek, Mathematikerin Barbara Kaltenbacher und Astrophysiker João Alves als wirkliche Mitglieder hinzu (vollständige Liste mit Institutionen siehe unten).

Neben den 4 wirklichen Mitgliedern wählte die Gelehrtengesellschaft 15 korrespondierende Mitglieder und 12 Mitglieder der Jungen Akademie.

ÖAW-Präsident Heinz Faßmann sagt: „Ich gratuliere allen neuen Mitgliedern der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sie alle gehören zu den besten Forscher:innen in ihren Fachdisziplinen. Besonders erfreulich ist, dass 16 der 31 neuen Mitglieder weiblich sind. Die Akademie wird tatsächlich weiblicher und jünger. Ich möchte alle Mitglieder einladen, sich an den Aktivitäten der ÖAW zu beteiligen und damit zu einer lebendigen Akademie beizutragen."

Erfreut äußerten sich auch die Klassenpräsident:innen Christiane Wendehorst und Wolfgang Baumjohann: „Exzellenz und Diversität in allen ihren Facetten – Fachdisziplinen, Alter, geographische Herkunft und Gender – sind für eine Akademie essentiell. Wir freuen uns sehr auf die neuen Mitglieder und den interdisziplinären Dialog mit ihnen."



WIRKLICHE MITGLIEDER

Philosophisch-historische Klasse

Sabine LADSTÄTTER (Österreichisches Archäologisches Institut der ÖAW) Klassische Archäologie

Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse

João ALVES (Universität Wien) Astrophysik

Martin GERZABEK (Universität für Bodenkultur Wien) Umwelttoxikologie und Isotopenanwendung

Barbara KALTENBACHER (Universität Klagenfurt) Angewandte Mathematik

KORRESPONDIERENDE MITGLIEDER IM INLAND

Philosophisch-historische Klasse

Eva KERNBAUER (Universität für angewandte Kunst, Wien) Kunstgeschichte

Paolo SARTORI (Institut für Iranistik der ÖAW) Zentralasiatische Geschichte, Iranistik

Andrea WEBER (Central European University, Wien) Arbeitsökonomie

KORRESPONDIERENDE MITGLIEDER IM AUSLAND

Philosophisch-historische Klasse



Natalia GAGARINA (Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft, DE) Sprachwissenschaft

Julian JOHNSON (Royal Holloway, Universität London, UK) Musikwissenschaft

Mandana E. LIMBERT (Universität New York, USA) Kultur- und Sozialanthropologie

Teresa RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL (Universität Carlos III de Madrid, ESP) Rechtswissenschaft (Handelsrecht, Unternehmensrecht

Demetra SFENDONI-MENTZOU (Aristotle Universität Thessaloniki, GR) Philosophy of Science

Cristian VASILE (Universität Bukarest, ROU) Zeitgeschichte

Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse

Achim BRAUER (Geoforschungszentrum Potsdam, DE) Paläolimnologie, Umwelt- und Klimageschichte

Anthony A. HYMAN (Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik, DE) Biologie

Ataç İMAMOĞLU (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, CHE) Quantenelektronik, Halbleiterphysik

James Glenn KRUEGER (Rockefeller Universität, USA) Dermatologie

Andrea RENTMEISTER (Universität Münster, DE) Biologische Chemie, Chemische Biologie

Bilge YILDIZ (Massachusetts Institute of Technology, USA) Material Science and Engineering



JUNGE AKADEMIE



Jürgen BRAUNSTEIN (Wirtschaftsuniversität Wien) Comparative & International Political Economy

Yasin DAGDAS (Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie der ÖAW) Pflanzenbiologie, Zellbiologie

Marie Louise HERZFELD-SCHILD (Universität für Musik und darstellende Kunst) Musikwissenschaft, Musikgeschichte

Nina KLIMBURG-WITJES (Universität Wien) Science & Technology Studies, International Relations

Aleksandar MATKOVIC (Montanuniversität Leoben) Festkörperphysik

Sarah MELZER (Medizinische Universität Wien) Neuroscience

Marcus OSSIANDER (Technische Universität Graz) Attosecond spectro-microscopy via Metaoptics

Hannes PICHLER (Universität Innsbruck, Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der ÖAW) Quantenphysik

Alexandra S. RODLER (Österreichisches Archäologisches Institut der ÖAW) Geochemistry, Archaeometry

Oleg SIMAKOV (Universität Wien) Genomics und evolution

Michaela WIESINGER (Institut für Mittelalterforschung der ÖAW) Deutsche Philologie, Physik

Anouk WILLEMSEN (Universität Wien) Biotechnology



Rückfragen & Kontakt:

Debora Knob

Pressesprecherin des Präsidiums

Österreichische Akademie der Wissenschaften

T +43 1 51581-1209

debora.knob @ oeaw.ac.at