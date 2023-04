NEOS: Inserate, Interventionen – oder doch lieber Innovation?

Beate Meinl-Reisinger und Henrike Brandstötter laden zur Medien-Enquete ins Parlament

Wien (OTS) - Viel ist in Bewegung am österreichischen Medienmarkt: Von der zukünftigen Finanzierung des ORF und neuen Fördermodellen über generative KI wie ChatGPT und deren Gefahren als auch Möglichkeiten, bis zu kaum noch zu finanzierenden Papierpreisen, der Suche nach zahlenden Konsument:innen für digitale Medienprodukte sowie der nachhaltige Misskredit durch Inserate und Interventionen.

„Die Medienbranche und mit ihr viele Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette stehen vor gewaltigen Umwälzungen – und die rettende Antwort ist noch nicht gefunden. Es gibt also viel zu besprechen, einzuordnen und zu sortieren. Wir NEOS holen deshalb eine fundierte Debatte ins Parlament“, so Beate Meinl-Reisinger.

NEOS laden sowohl Branchenvertreter:innen als auch Vertreter:innen der Zivilgesellschaft am 17. April 2023 von 9:30 bis 17:00 Uhr zur Medien-Enquete ins Parlament.

„Bezugnehmend auf den European Media Freedom Act, der aktuell im LIBE-Ausschuss des europäischen Parlaments verhandelt wird, werden wir im Rahmen von vier Themenblöcken die wichtigsten medienpolitischen Fragestellungen beleuchten und herausarbeiten, was diese für Österreich bedeuten. Jeder Themenblock wird mit einer Keynote eingeleitet und im Anschluss mit Expertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutiert“, umreißt NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter die Inhalte der Medien-Enquete.

Die Themen und deren Key Note-Speaker:

Die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien: Wer braucht noch den ORF?

Dr. Leonard Novy

Leonard Novy ist Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik, das u.a. zu Medienfreiheit, Digitalisierung und öffentlich-rechtlichen Medien forscht. Nach Stationen im Stiftungswesen und im Journalismus berät der Politikwissenschaftler und Journalist außerdem Politik, NGOs und Unternehmen im In- und Ausland zu Fragen der Strategieentwicklung und politischen Kommunikation. Überdies ist er Dozent an der Hertie School of Governance und am Forum Journalismus und Medien Wien sowie Kurator der internationalen Medienkonferenz M100 Sanssouci Colloquium.

Die nächste Pandemie: Desinformation und Fake News

Christo Buschek

Christo Buschek ist Investigativjournalist und Software Engineer beim Spiegel. Er entwickelt digitale Tools zur Erhebung journalistischer Daten. Seine Programme wurden unter anderem dafür eingesetzt, das größte Archiv für Kriegsverbrechen im syrischen Bürgerkrieg zu erstellen. Für seine investigative Arbeit über chinesische Internierungslager wurde Christo Buschek 2021 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Er ist außerdem Program Fellow an der University of New York.

Wirb – oder stirb: Raus aus der Abhängigkeit

Dr. Dr. Krisztina Rozgonyi

Krisztina Rozgonyi ist ehemalige Vorsitzende der ungarischen Telekommunikations- und Regulierungsbehörde. Sie war unter anderem für EU-Kommission, OSZE und Weltbank als Policy Expertin tätig und sitzt im Fachbeirat der RTR. Krisztina Rozgonyi ist Professorin für Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und lehrt an der Universität Klagenfurt.

ChatGPT, schreib etwas zur Zukunft der Medien!

Prof. Dr. Annika Sehl

Annika Sehl ist Professorin für Journalismus und Medienwissenschaften an der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Überdies forscht sie an der University of Oxford als Teil des Reuters Institute of Journalism, das jedes Jahr einen der umfassendsten Berichte zur Medienlandschaft weltweit publiziert. Sie ist eine von acht Expert:innen im Zukunftsrat Deutschland, der sich mit der Reform von öffentlich-rechtlichen Medien beschäftigt.

Für die Teilnahme an der Medien-Enquete ist eine Einladung nötig.

Medien-Enquete: Inserate, Interventionen – oder doch lieber Innovation?

NEOS laden sowohl Branchenvertreter:innen als auch Vertreter:innen der Zivilgesellschaft am 17. April 2023 von 9:30 bis 17:00 Uhr zur Medien-Enquete ins Parlament. Für die Teilnahme an der Medien-Enquete ist eine Einladung nötig.

Datum: 17.04.2023, 09:30 - 17:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)