Rund ebenso viele tischen das grüne Blattgemüse an diesem Tag fallweise auf. Fisch am Karfreitag kommt bei rund einem Fünftel immer auf den Tisch.

Wien (OTS) - Essen hat hierzulande für jeden Zweiten einen wichtigen Stellenwert, wie die aktuelle iglo-Trendstudie, für die 1.015 Österreicherinnen und Österreicher befragt wurden, zeigt. Da wundert es nicht, dass beim Essen auch an Traditionen festgehalten wird – insbesondere zu Ostern.

3 von 10 essen am Gründonnerstag immer Spinat

So steht der Gründonnerstag im Zeichen des Spinats, wie kein anderer Tag des Jahres – auch wenn das „Grün“ eigentlich von „greinen“ kommt, was so viel wie weinen oder klagen bedeutet. Laut aktueller iglo-Trendstudie geben 3 von 10 Personen an, an diesem speziellen Donnerstag vor dem Osterfest immer Spinat zu essen, rund ebenso viele halten es flexibel. Mit dem Alter steigt das Traditionsbewusstsein: So isst ein Viertel der 18- bis 29-Jährigen immer Spinat, am häufigsten wird er von Personen über 50-Jährigen gegessen (35 Prozent). Was die Studie ebenfalls zeigt: Entgegen der These, Spinat wäre nicht kindertauglich, wird in Haushalten mit Kindern das farblich zum Tag passende Gericht gerne serviert, sogar etwas häufiger als im durchschnittlichen österreichischen Haushalt (31 Prozent immer, 30 Prozent fallweise).

Im Süden i(s)st man am traditionellsten, im Westen am wenigsten traditionell

Spinathochburgen am Gründonnerstag finden sich im Süden Österreichs: Jeder zweite Kärntner und knapp 4 von 10 Steirern (38 Prozent) halten sich fix an diese Speise-Tradition. Wenig anfangen mit dem grünen Blattgemüse können hingegen die Bundesländer im Westen. Drei Viertel der Vorarlberger und rund 7 von 10 Tirolern halten sich nicht an diese Tradition. Gepalten sind die Wiener: Hier kommt bei jedem Zweiten kein Spinat auf den Tisch, die anderen 50 Prozent halten es zumindest flexibel.

Cremespinat ist erste Wahl

ezogen auf Tiefkühlspinat ist Cremespinat die erste Wahl*: Knapp 6 Millionen Packungen TK-Cremespinat wanderten im Jahr 2022 über Österreichs Ladentische, davon mehr als die Hälfte iglo-Cremespinat. Bei Blattspinat waren es rund 3,3 Millionen Packungen. Passierter Spinat wurde mit 1,3 Millionen Packungen am seltensten gekauft. Den Zusammenhang von Ostern und Spinat sieht man auch an den Verkaufszahlen, wie Markus Fahrnberger-Schweizer, Geschäftsführer von iglo Österreich weiß: „Rund 40 Prozent des iglo-Spinats werden vor Ostern verkauft. Das hat sich über die letzten Jahre konstant so eingependelt und zeigt damit die ungebrochene Bedeutung dieser kulinarischen Tradition.“

Ein Fünftel isst Fisch am Karfreitag

Fakt ist, dass in der Fastenzeit ein Drittel mehr Tiefkühl-Fisch verkauft wird** – sowohl auf den Gesamtmarkt als auch auf das iglo-Sortiment bezogen. Die Tradition, am Karfreitag Fisch zu essen, ist jedoch laut iglo-Trendstudie weniger weit verbreitet als der Spinat am Gründonnerstag: Knapp mehr als ein Fünftel (22 Prozent) kommen dieser Tradition immer nach, weitere 27 Prozent halten sich manchmal daran. Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied im Alter: Unter den über 50-Jährigen tischt beinahe ein Drittel Fisch auf, unter den unter 50-Jährigen gerade einmal etwas mehr als ein Siebtel.

Über die Iglo-Trendstudie

Für die iglo-Trendstudie hat Integral Markt- und Meinungsforschung im Februar und März 2023 für iglo Österreich 1.015 Österreicher/innen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe befragt.



Quellen

* Nielsen, TK Total, LH inkl. Hofer/Lidl, FY2022

* Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, Fisch tiefgekühlt paniert/unpaniert/ganz, exkl. Fischmahlzeiten, exkl. Meeresfrüchte, alle Marken, MAT wk 12 2022

