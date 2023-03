APG-IT-Leiter Markus Kasinger holt renommierten CIO Award

Auszeichnung für Leistungen zur Erreichung der Energiewende bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer sicheren Stromversorgung

Wien (OTS) - Der IT-Leiter der Austrian Power Grid (APG), Markus Kasinger, ist CIO AWARD Preisträger des Jahres 2023. Verliehen wurde diese renommierte Auszeichnung von der IT-Manager-Community Confare im Rahmen des Confare#CIOAWARD.

Der Award wurde Kasinger für die IT-Arbeit zur Sicherung der Stromversorgung in Österreich verliehen. Kasinger und sein Team stehen vor der Herausforderung, die Energiewende mit IT zu ermöglichen, gleichzeitig aber auch die sichere Stromversorgung durch eine starke Cybersecurity zu gewährleisten. Der digitale Spannungsbogen reicht hier von einer hochverfügbaren, resilienten IT-Infrastruktur, den Betrieb eines hausinternen Security Operation Centers bis hin zur aktiven Unterstützung der Energiewende mit den Bereichen Applications und Data Science. Die Informationstechnologie wirkt hier als unabdingbare komplementäre Disziplin zur Elektrotechnik.

Die dynamische Digitalisierung der APG ist die Grundlage dafür, dass die sichere Stromversorgung in Österreich auch in Zukunft stabil bleibt. Denn die APG als Betreiber des österreichischen Hochspannungsnetzes muss sicherstellen, dass sich Stromversorgung und Verbrauch zu jedem Zeitpunkt die Waage halten. Dazu bedarf es unter anderem präziser Prognosen und Simulationen durch die IT.

Kasinger, seit 2019 IT-Leiter bei der APG, zeigt sich über die Auszeichnung nicht nur hocherfreut, sondern bedankt sich auch bei seinen Mitarbeiter:innen: „Mein Team ist hoch kompetent und hoch motiviert. Nur gemeinsam kann es gelingen, eine der wichtigsten IT-Funktionen des Landes weiterzuentwickeln.“ Die APG-Vorstände Gerhard Christiner und Thomas Karall: „Nur mit einer starken Mannschaft kann die sichere Stromversorgung in Österreich gewährleistet werden. Die APG ist stolz, den Gewinner des Awards als Führungskraft im Team zu haben Wir gratulieren Markus Kasinger.“

Über Austrian Power Grid (APG)

Als unabhängiger Übertragungsnetzanbieter verantwortet Austrian Power Grid (APG) die sichere Stromversorgung Österreichs. Mit unserer leistungsstarken und digitalen Strominfrastruktur, sowie der Anwendung von State-of-the-art-Technologien integrieren wir die erneuerbaren Energien, sind Plattform für den Strommarkt, schaffen Zugang zu preisgünstigem Strom für Österreichs Konsument:innen und bilden so die Basis für einen versorgungssicheren sowie zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensstandort. Das APG-Netz erstreckt sich auf einer Trassenlänge von etwa 3.400 km, welches das Unternehmen mit einem Team von rund 733 Spezialist:innen betreibt, instand hält und laufend den steigenden Anforderungen der Elektrifizierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie anpasst. Auch 2022 lag die Versorgungssicherheit, dank der engagierten Mitarbeiter:innen, bei 99,99 Prozent und somit im weltweiten Spitzenfeld. Unsere Investitionen in Höhe von 490 Millionen Euro 2023 (2022: 370 Mio. Euro) sind Wirtschaftsmotor und wesentlicher Baustein für die Erreichung der Klima- und Energieziele Österreichs. Insgesamt wird APG bis 2032 rund 3,5 Milliarden Euro in den Netzaus- und Umbau investieren. Das sind rund 19 Prozent der insgesamt 18 Milliarden Euro, die die E-Wirtschaft in den kommenden zehn Jahren in die Netzinfrastruktur investieren wird.

Rückfragen & Kontakt:

Austrian Power Grid AG

Mag. Christoph Schuh

Leitung Corporate Communications & Reputation Management/Unternehmenssprecher

+43 50 320 56230

christoph.schuh @ apg.at

www.apg.at