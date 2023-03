SPÖ fordert Weiterbestehen der Sozialwissenschaftlichen Bibliothek an der Wirtschaftsuniversität Wien

Sozialdemokratische Abgeordnete unterstützen Petition von Studierenden

Wien (OTS/SK) - Im Herbst 2022 wurde das Sozioökonomie-Department der Wirtschaftsuniversität Wien mit der Nachricht der Schließung der Sozialwissenschaftlichen Bibliothek an der WU Wien konfrontiert. Vor diesem Hintergrund haben die Studierenden Kathrin Schranz und Chiara Kohlhofer eine Petition für den Erhalt der Bibliothek ins Leben gerufen (https://tinyurl.com/2cvke3ep). Diese Petition wurde den sozialdemokratischen Abgeordneten Katharina Kucharowits, Andrea Kuntzl und Eva-Maria Holzleitner übergeben. Kucharowits, Kuntzl und Holzleitner unterstützen die Anliegen der Studierenden: „Studierende brauchen Raum und Platz, um zu lernen und Zugang zu Wissen zu haben. Die Schließung der Bibliothek würde aber das Gegenteil bewirken. Unis müssen diesen Raum und Platz bieten. Deshalb volle Unterstützung für die Petition, die wir im Parlament diskutieren werden“, so die SPÖ-Abgeordneten unisono. ****



Die drei SPÖ-Parlamentarierinnen warnen davor, dass die Schließung der Sozialwissenschaftlichen Bibliothek an der WU Wien zu einem Verlust von über 60 Lernplätzen und 5 Computerarbeitsplätzen führen würde. Außerdem wäre der konzentrierte Zugang zu sozialwissenschaftlicher Literatur nicht mehr sichergestellt. „Mit der Schließung dieses Lernplatzes würde es außerdem zu einem noch größeren Lernplatzmangel an der WU Wien kommen, das große Bibliothekszentrum ist in Prüfungswochen und zu Stoßzeiten jetzt schon stark ausgelastet. Deshalb fordern wir, dass die Sozialwissenschaftliche Bibliothek an der Wirtschaftsuniversität Wien weiterhin bestehen bleibt!“, so Kucharowits, Kuntzl und Holzleitner. (Schluss) sr/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at