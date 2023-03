Wissenschaftliche Methode misst Mitarbeiterbindung

Durch Befragungen dem Personalschwund entgegenwirken

Durch fehlende Bindung steigt die Fluktuation, deren Kosten weit über die Rekrutierung und das Onboarding neuer Arbeitskräfte hinausgehen Agnes Koller, wissenschaftliche Beirätin von robin mood 1/2

In der Praxis kann man ab 0,5 von einer guten Betriebsbindung und ab 0,7 von einer sehr guten Betriebsbindung sprechen Prof. Dr. Franz Kolland, Karl Landsteiner Privatuniversität 2/2

Wien (OTS) - Die Wechselbereitschaft am Arbeitsmarkt ist hoch. Der neu entwickelte Kolland-Rohner-Index misst die Mitarbeiterbindung und macht diese sichtbar. Die Berechnungsmethode wurde an der Karl Landsteiner Privatuniversität in Krems entwickelt.

Die Ergebnisse der Langzeitstudie von onlyfy by XING beunruhigen: Mittlerweile denken 52% der Beschäftigten über einen Jobwechsel nach oder haben bereits dahingehende Schritte eingeleitet.

Binden statt suchen

„Durch fehlende Bindung steigt die Fluktuation, deren Kosten weit über die Rekrutierung und das Onboarding neuer Arbeitskräfte hinausgehen“ , erklärt robin-mood-Beirätin Agnes Koller.

Arbeitgeber, denen es gelingt, Mitarbeitende an sich zu binden, müssen sich erst gar nicht auf die Suche machen. Das digitale Stimmungsbarometer robin mood beinhaltet neuerdings die Messung der Mitarbeiterbindung auf Basis des Kolland-Rohner-Index.

Im Rahmen der regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen wird erhoben, wie sehr sich die Beschäftigten dem Unternehmen verbunden fühlen. Anschließend erhalten Führungskräfte umfassende Analysen über die Stimmung und den Grad der Bindung der Belegschaft an das Unternehmen.



Die Berechnungsmethode entwickelten Prof. Dr. Franz Kolland und Rebekka Rohner, BA BA MA gemeinsam mit career Institut & Verlag. Der Index bildet den Bindungszustand als Zahl zwischen 0 und 1 ab – je größer, desto besser. „In der Praxis kann man ab 0,5 von einer guten Betriebsbindung und ab 0,7 von einer sehr guten Betriebsbindung sprechen“ , fasst Prof. Kolland zusammen.

Über die anonyme Auswertung sind mögliche Schwierigkeiten, Probleme oder Unzufriedenheit in der Belegschaft früh erkennbar.

Details zu Bindung und deren Messung unter www.career.gmbh/kri.

Über robin mood

Das digitale Stimmungsbarometer robin mood ist speziell auf Mitarbeiterbefragungen abgestimmt Die DSGVO-zertifizierten Befragungen erfolgen multimedial (per E-Mail, App, SMS, QR-Code). robin mood wird z.B. von den Wiener Netzen und der BIG eingesetzt.

Rückfragen & Kontakt:

Bernhard Schwingsandl, +43 1 585 69 69 - 26, bernhard.schwingsandl @ bestrecruiters.eu

career Institut & Verlag, Gußhausstraße 14/2, 1040 Wien