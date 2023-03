Handelsverband: Vier neue Ressortleiter:innen stärken Interessenvertretung des österreichischen Handels

Stephanie Reimann (RWA), Markus Kuntke (REWE), Helmut Hofmanninger (MediaMarkt) und Robert Spevak (METRO Österreich) übernehmen die Leitung von Ressorts innerhalb der HV-Struktur.

Wien (OTS) - Der Handelsverband erweitert seine "Circle"-Struktur mit sofortiger Wirkung um vier neue Ressortleiter:innen, die von den führenden Handelsbetrieben des Landes entsandt werden:

Stephanie Reimann (RWA Raiffeisen Ware Austria) leitet den Circle "Großhandel & B2B" künftig gemeinsam mit Christoph von Lattorff (Mercateo)

(RWA Raiffeisen Ware Austria) leitet den Circle künftig gemeinsam mit Christoph von Lattorff (Mercateo) Helmut Hofmanninger (MediaMarkt Österreich) leitet den neuen Circle "Recht im Handel"

(MediaMarkt Österreich) leitet den neuen Circle Markus Kuntke (REWE International) übernimmt die Leitung des Circles "Omnichannel, Innovation & Startups" von Katharina Schneider (Mediashop)

(REWE International) übernimmt die Leitung des Circles von Katharina Schneider (Mediashop) Robert Spevak (METRO Österreich) leitet den neuen Circle "Sicherheit im Handel"

Innerhalb der einzelnen HV-Ressorts werden jeweils 2-4 Treffen pro Jahr abgehalten, in denen ausschließlich Handelsverband-Mitglieder über aktuelle, relevante Themen diskutieren können. Daher spielen diese regelmäßigen Treffen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Ziele des österreichischen Handels.

Stimmen aus dem Handel

"In Zeiten hohen Wettbewerbs- und Kostendrucks sind diversifizierte Lieferbeziehungen ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für die österreichische Wirtschaft. Gleichzeitig werden die gesetzlichen Anforderungen an die Gestaltung internationaler Supply Chains immer größer, Stichwort EU Lieferkettengesetz. Diese Themen betreffen Großhandelsunternehmen, aber auch Einkäufer:innen von B2C- und B2B-Unternehmen, denen wir im Handelsverband eine gemeinsame Plattform für den Austausch auf Augenhöhe bieten", erklärt Stephanie Reimann, Chief Marketing Officer der RWA.

"Ein neues Gesetz jagt das andere. Vor allem auf EU-Ebene sind unzählige neue Gesetzesinitiativen in der Pipeline, die Auswirkungen auf den Handel haben. Der Circle Recht im Handelsverband soll Unternehmensjurist:innen vernetzen und bei der Umsetzung neuer Regularien bestmöglich unterstützen", sagt Helmut Hofmanninger, Leiter des Bereichs Legal & Compliance bei MediaMarkt Österreich.

Markus Kuntke, Leiter des Trend- und Innovationsmanagement bei REWE, sieht in seinem neuen Ressort ebenfalls viel Potential: "In einer Zeit, in der sich Technologien und Märkte schneller verändern als Unternehmen folgen können, ist die permanente Auseinandersetzung mit neuen Technologien überlebenswichtig. Im Startup-Ressort wollen wir zukunftsgerichtete Innovationen und Retail-Trends fördern. Erstmals in Österreich wird damit ein direkter, zielgerichteter Austausch zwischen Startups, Technologieanbietern und dem Handel ermöglicht."

"Sowohl im stationären Handel als auch im eCommerce gibt es unzählige Sicherheitsrisiken, über die sich manche Händler gar nicht bewusst sind. Gerade deshalb ist der Austausch zwischen den Händlern essenziell. Mit dem Programm 'Gemeinsam Sicher im Handel' haben das Bundeskriminalamt und der Handelsverband eine gemeinsame Plattform geschaffen, die es den Betrieben ermöglicht, Sicherheitsaspekte bei der Etablierung ihrer analogen wie digitalen Filialen stets mit zu bedenken", bestätigt Robert Spevak, Abteilungsleiter Revison und Sicherheit bei METRO Österreich und Präsident des VSD-Austria (Vereinigung für Sicherheit im Handel).

12 HV-Ressorts, ein gemeinsames Ziel: Austausch auf Augenhöhe

"Ich freue mich sehr, dass die besten Köpfe im Handel die Interessenvertretung unserer Branche stärken", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.



Neben den 4 Neuzugängen sind folgende Handelsexpert:innen als Ressortleiter:innen im Handelsverband aktiv:

"Corporate Communication im Handel": Karin Saey (Dorotheum Österreich)

(Dorotheum Österreich) "Direktvertrieb": Peter Moser (Tupperware Österreich)

(Tupperware Österreich) "Versandhandel, eCommerce & Marktplätze": Harald Gutschi (Unito)

(Unito) "Human Resources & Arbeitsrecht": Martin Kowatsch (Das Futterhaus)

(Das Futterhaus) "Nachhaltigkeit, CSR & Kreislaufwirtschaft": Günter Aichholzer (Smyths Toys)

(Smyths Toys) "Sports & Fashion": Norbert W. Scheele (C&A)

(C&A) "Lebensmittel": Rainer Will (Handelsverband)

(Handelsverband) "Standortentwicklung": Stephan Mayer-Heinisch (Handelsverband)

Die 12 Ressorts stehen ausschließlich Handelsverband-Mitgliedern zur Verfügung. Mehr Infos auf www.handelsverband.at/circles/

