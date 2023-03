Ausbildertrophy: Niederösterreichs Top-Ausbilderbetriebe geehrt

Auch heuer holte die Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) wieder jene Unternehmen vor den Vorhang, die sich in der Ausbildung des Nachwuchses besonders hervortun.

St. Pölten (OTS) - Die Preisträger sind: Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen, Oberklammer GesmbH, Talkner GesmbH, Ardex Baustoff GmbH, Schaeffler Austria GmbH, Kummer Renate - Gasthaus zum Grünen Baum, Gesundheitsresort Königsberg GmbH, Kühne + Nagel Ges.m.b.H, Hhismark Pet Leo GmbH & CoKG, Eduscho (Austria) GmbH, IMC Fachhochschule Krems und die Seemann Software System GmbH. Die Siegerehrung fand im Zuge der Skills Week Austria (20. bis 24. März) statt.

„Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, sind klar im Vorteil. Damit stellen sie sicher, dass genau jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten, die einen wichtigen Beitrag zum Erfolg leisten“, betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) bei der Verleihung der Ausbildertrophy im Julius Raab-Saal des WIFI St. Pölten. „Es ist aber auch eine große Verantwortung, einen jungen Menschen durch die Lehrzeit zu begleiten und ihn zum Lehrabschluss zu führen. Denn es gilt, nicht nur auf die fachliche Ausbildung zu achten, sondern auch auf die in jungen Jahren wichtige Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Einen guten Lehrbetrieb erkennt man nicht zuletzt daran, dass er den Lehrlingen auf Augenhöhe begegnet und beides fördert. Und es sind genau solche Lehrbetriebe, die wir mit der Ausbildertrophy auszeichnen.“

Die Preisträger

Die Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen setzte sich in der Sparte Bank und Versicherung durch. Die Oberklammer GesmbH (Kategorie Kleinbetrieb) aus Waidhofen an der Ybbs und die Talkner GesmbH (Kategorie Großbetrieb) aus Heidenreichstein gewannen in der Sparte Gewerbe und Handwerk. Die Ardex Baustoff GmbH (Kategorie Kleinbetrieb) aus Loosdorf und die Schaeffler Austria GmbH (Kategorie Großbetrieb) aus St. Veit an der Triesting holten den Sieg in der Sparte Industrie. Renate Kummer - Gasthaus zum Grünen Baum (Kategorie Kleinbetrieb) aus Gresten und das Gesundheitsresort Königsberg GmbH (Kategorie Großbetrieb) aus Bad Schönau sind die besten Ausbildungsbetriebe in der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft. Kühne + Nagel Ges.m.b.H aus Schwechat sicherte sich den Sieg in der Sparte Transport und Verkehr. Die Hhismark Pet Leo GmbH & CoKG (Kategorie Kleinbetrieb) aus Leobersdorf und die Eduscho (Austria) GmbH (Kategorie Großbetrieb) entschieden die Sparte Handel für sich. Und die IMC Fachhochschule Krems (Kategorie Großbetrieb) und die Seemann Software System GmbH Kategorie Kleinbetrieb) aus Mödling dürfen sich über den Sieg in der Sparte Information & Consulting freuen.

Ausbildungsbetriebe für Bekämpfung des Mitarbeitermangels enorm bedeutsam

Es gibt kaum eine Branche, die nicht mit Mitarbeitermangel konfrontiert ist. Jede zehnte Stelle in der NÖ Wirtschaft kann nicht mehr besetzt werden. „Das sind 45.000 Arbeitskräfte und 400 Millionen Euro im Jahr, die uns der Personalmangel kostet – Tendenz steigend“, rechnet WKNÖ-Direktor-Stv. Alexandra Höfer vor. „Die Unternehmen suchen vor allem Mitarbeiter, die über einen Lehrabschluss verfügen. Um dem Mitarbeitermangel erfolgreich entgegenwirken zu können, kommt den Ausbildungsbetrieben daher enorme Bedeutung zu. Diese Unternehmen bilden jene Fachkräfte aus, welche die Wirtschaft händeringend sucht“, so Höfer.

Auch wenn die Zahl der Lehranfänger (mehr als 5.600, Stand Jänner 2023) und jene der Lehrbetriebe (mehr als 4.500) kontinuierlich steigen, setzt die WKNÖ zahlreiche Aktivitäten, um die Lehre noch attraktiver zu machen. „Unsere Maßnahmen reichen vom Kindergarten bis ins Erwachsenenalter und werden kontinuierlich angepasst“, erklären Ecker und Höfer. Die Ferialpraktika- und Schnupperlandkarte gibt einen Überblick über offene Plätze, die mit der AK NÖ entwickelte App „BO to go“ unterstützt bei der Berufswahl. Es werden neue Zielgruppen angesprochen (Lehre nach Matura, Duale Akademie), es gibt Qualifizierungsmaßnahmen für Berufsumsteiger und Angebote der Branchenvertretungen.

Zur Ausbildertrophy: Qualität der Ausbildung im Fokus

Heuer wurde im Vergabeprozess der Fokus wieder auf die Qualität in der Lehrlingsausbildung gelegt. Kriterien waren neben den Ergebnissen bei den Lehrabschlussprüfungen auch Zusatzqualifikationen, Weiterbildungsmaßnahmen, Goodies für die Lehrlinge etc. Aus allen Einsendungen wählte eine Jury, bestehend aus WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Landeslehrlingswart Andreas Kandioler und WKNÖ-Direktor-Stv. Alexandra Höfer, die Sieger aus.

Zur Skills Week Austria

Die Skills Week Austria von 20. bis 24. März 2023 bot Unternehmen eine neue attraktive Plattform, um sich jungen Menschen zu präsentieren – und Fachkräfte der Zukunft zu gewinnen. In NÖ standen neben der Ausbildertrophy auch einige weitere Veranstaltungen auf dem Programm: Die Siegerehrung des Lehrlingshackathons, bei dem die Nachwuchskräfte zeigten, wie sie Softwareprodukte und Lösungen für gegebene Probleme entwickeln. An diesem Tag machten in NÖ, im Bildungsinformationszentrum (BIZ), auch die „Ausprobierstationen“ Elektrik, Holz und Floristik Halt, an denen die Besucher ihre Fähigkeiten testen konnten, etwa beim Löten, beim Zusammenbau eines Solar-Tischlüfters, bei der Erzeugung alternativer Energien oder dem Kreieren eines Blumengestecks. Und auch der Landeslehrlingswettbewerb der Floristen im Zuge der Messe „Pool&Garden“ fand in der Skills Week statt.

www.wko.at/skillsweekaustria

