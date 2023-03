SWV WIEN- KESKIN: Menschenverachtende und rassistische Äußerungen von Karl Mahrer entbehrlich.

Lade Mahrer zum persönlichen Lokalaugenschein auf den Wiener Märkten ein, um ihm so die Angst vor der Vielfalt der Kulturen zu nehmen.

Wien (OTS/SWV Wien) - In einer kürzlich getätigten Aussage hat sich der nicht-amtsführende Stadtrat und Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer rassistisch zum Brunnenmarkt und seinen Standbetreibern geäußert.

In Reaktion darauf weist Akan Keskin, Spartenvorsitzender Handel im SWV WIEN und Spartenobmann-Stv. Handel in der WK-Wien, darauf hin, dass die Wiener Märkte ohne Diversität nicht aufrechterhalten werden könnten. Die Märkte sind ein fester Bestandteil des Alltags in vielen Stadtteilen und dienen als Treffpunkt für alle Bewohner dieser weltoffenen Stadt, unabhängig von ihrer Herkunft oder dem kulturellen Hintergrund.

„ Die Äußerungen von Karl Mahrer sind rassistisch und widersprechen dem Geist der Wiener Märkte und der Stadt als Ganzes. Auf der einen Seite schimpft die ÖVP über angeblich nicht integrations- und arbeitswillige Zuwanderer, auf der anderen Seite echauffiert sie sich über erfolgreiche Unternehmer mit Migrationshintergrund. Was für eine billige Hetze. “

Und weiter: „ Die Wiener Märkte sind international bekannt und werden in vielen Reiseführern als Attraktionen aufgelistet. Sie tragen maßgeblich zum weltoffenen Image unserer Stadt und zur Lebensqualität bei. Die Produkte, die man auf den Märkten findet, sind oft einzigartig und nicht im Supermarkt erhältlich. Die Menschen, die die Stände betreiben, sind ein wichtiger Teil der Stadt und ihrer Kultur “, ist Keskin stolz.

Keskin appelliert abschließend an alle Wiener: „ Wir dürfen nicht zulassen, dass rassistische Aussagen unsere Gemeinschaft spalten. Stattdessen sollten wir uns darauf besinnen, dass wir gemeinsam eine reiche und vielfältige Stadt aufbauen und erhalten. “

