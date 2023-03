Winzig: Mikl-Leitner ist starke Spitze Niederösterreichs mit Vision für Europa

Weiterhin gute Zusammenarbeit für eine zukunftsweisende Politik in Niederösterreich, Österreich und Europa

Brüssel (OTS) - "Niederösterreich wird weiterhin eine starke Frau mit Vision für Europa an der Spitze haben. Ich gratuliere Johanna Mikl-Leitner herzlich zur Wiederwahl als niederösterreichische Landeshauptfrau. Sie hat sich immer für eine zukunftsweisende Politik in Niederösterreich, Österreich und Europa eingesetzt und ich bin überzeugt, dass sie diesen Weg mit Bravour weiterführen wird. Ich freue mich auf eine weiterhin gute und enge Zusammenarbeit mit Johanna Mikl-Leitner, für Österreich in Europa", sagt Angelika Winzig, ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament. (Schluss)

