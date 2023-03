Neueröffnung der VHS polycollege Stöbergasse

Im Beisein von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig wurde das neue Gebäude offiziell eröffnet. Zukünftig wird hier Weiterbildung mit Gesundheitsschwerpunkt angeboten.

Wien (OTS) - Nach rund zweijähriger Bautätigkeit erstrahlt „die Stöbergasse“ in neuem Glanz. Der traditionsreiche VHS-Standort wurde komplett neu errichtet, um weiterhin ein modernes Bildungszentrum für die Bewohner*innen des Bezirks und darüber hinaus zu sein. Am 21. März 2023 fand die feierliche Eröffnung im Beisein von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, Bezirksvorsteherin Mag.a (FH) Silvia Jankovic, MA, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen, Herbert Schweiger, MBA, MA, Stv. Fördervereinsvorsitzende Andrea Hallal-Wögerer (in Vertretung für Fördervereinsvorsitzenden, BV-Stv. Wolfgang Mitis) und Sylvia Braunsteiner, Direktorin der VHS polycollege, statt.

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig verbindet eine jahrzehntelange Geschichte mit den Wiener Volkshochschulen. Unter anderem war er Kurs- und Projektleiter in der Erwachsenenbildung, Pädagogischer Leiter der VHS Floridsdorf sowie Vorsitzender des Verbandes Wiener Volksbildung und Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Volkshochschulen GmbH. Er gratulierte zur Eröffnung: „Die Stöbergasse ist vielen Wiener*innen ein Begriff, denn hier errichtete der am 22. Jänner 1887 gegründete Wiener Volksbildungsverein sein erstes Gebäude. Gleichzeitig stand die traditionsreiche Stöbergasse immer für ideenreiche Volksbildung. Innovative Angebote sind auch heute noch ihr Markenzeichen und ich bin überzeugt, dass in diesem neuen Haus auch in Zukunft viele spannende Bildungsangebote entstehen, die Lust darauf machen, Neues zu lernen und sich weiterzubilden.“

Kompetenzzentrum für Gesundheit

Mit über 400 Quadratmetern, Klimatisierung, mehreren Kursräumen und einem großen Veranstaltungssaal hat die neue Stöbergasse viel zu bieten. „Wir werden uns hier einem wichtigen Thema der Volksbildung widmen und den neuen Standort zu einem Kompetenzzentrum für psychische und physische Gesundheit etablieren. Außerdem soll sie ein Ort der Begegnung für die Teilnehmer*innen werden, an dem informative und spannende Diskussionen stattfinden“, erläutert Direktorin Sylvia Braunsteiner die geplanten Programmschwerpunkte. Angebote zum Thema „Gesundheit und Bewegung“ werden zukünftig in der Stöbergasse gebündelt. Einmal im Monat werden Expert*innen vor Ort Beratungen zu Gesundheitsthemen wie Diabetes oder Allergien anbieten.

„Die Wiener Volkshochschulen sind als Bildungsnahversorgerin für alle Wiener*innen da. Ich freue mich sehr, dass es in Margareten mit dem wiedereröffneten Standort in der Stöbergasse ein breites Bildungsprogramm im Grätzel gibt. Ich gratuliere Sylvia Braunsteiner ganz herzlich zum neuen Haus und dem spannenden inhaltlichen Konzept“, so Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Vernetzung im Bezirk

„Bildung bringt Menschen nicht nur persönlich weiter, sondern geteilte Interessen fördern den Austausch mit Gleichgesinnten. Das Gemeinsame zu stärken ist uns auch im Bezirk ein besonderes Anliegen und ich freue mich, dass die VHS polycollege Stöbergasse so viele neue Möglichkeiten dazu bietet!“, betont Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic.

Zahlreiche Kooperationen im Bezirk, etwa mit dem Margaretner Primärversorgungszentrum, der WiG Wiener Gesundheitsförderung oder dem Hartmannspital vernetzen die VHS polycollege Stöbergasse noch weiter im Bezirk und verbreitern zusätzlich das Angebot.

„Die VHS polycollege Stöbergasse war immer schon eine Institution im Bezirk, die ganze Generationen auf ihrem Bildungsweg begleitet hat. Der neu eröffnete Standort bietet alles, was dazu nötig ist, um diese wichtige Rolle auch weiterhin für die Margaretner*innen einzunehmen“, ist Fördervereinsvorsitzender Wolfgang Mitis überzeugt.

Wie viel künstliche Intelligenz verträgt der Mensch?

Zur Eröffnung wurde ein aktuelles Thema mit Expert*innen diskutiert. Die Veranstaltung „Wie viel künstliche Intelligenz verträgt der Mensch, kann auf dem YouTube-Kanal der Wiener Volkshochschulen https://www.youtube.com/user/wienerVHS nachgeschaut werden.

Infos zur Stöbergasse sowie das gesamte Programm der VHS polycollege gibt es unter www.vhs.at/polycollege .

