AVISO: Nikolo-Spaziergang im Frühling

Warum nicht mal den Nikolo zur Osterhasen-Zeit treffen? Am 3. April veranstaltet das Nachbarschaftszentrum Leopoldstadt einen „Nikolo-Spaziergang im Frühling“.

Wien (OTS) - Weil es der Nikolaus während der Pandemie etwas schwer hatte, fand letztes Jahr zum ersten Mal der „Nikolo-Spaziergang im Frühling“ des Hilfswerk Nachbarschaftszentrum Leopoldstadt statt. Der Nikolaus konnte im Dezember zwar wieder regulär kommen, aber da sein Auftritt im Frühling so großen Anklang gefunden und Menschen verschiedenster kultureller Hintergründe zusammengebracht hat, kommt er heuer zusätzlich nochmal zur Osterhasen-Zeit. Gerade in herausfordernden Zeiten können neu geschaffene Traditionen, Humor und Leichtigkeit sowie schöne gemeinsame Erlebnisse sehr wichtig für die Menschen sein. Daher haben am Montag, 3. April 2023 Kinder und ihre Begleitpersonen die Möglichkeit, einen unvergesslichen Nachmittag im Park mit lustigen Spielen, Liedern und einem kleinen Geschenk vom Nikolaus zu verbringen.



Nikolo-Spaziergang im Frühling

Zeit: Montag, 3. April 2023, 16.00–17.00 Uhr

Ort: Treffpunkt im Nachbarschaftszentrum 2 – Leopoldstadt, Vorgartenstraße 145–157, Stiege 1, 1020 Wien. Die Gruppe geht gemeinsam in den Park gegenüber.

Anmeldung: nbz2 @ wiener.hilfswerk.at oder +43 1 512 36 61-3200

UKB: € 4,–



Hilfswerk Nachbarschaftszentren



Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks werden gefördert vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at



Wiener Hilfswerk



Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

