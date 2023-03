AVISO: Jahreskonferenz zur Umsetzung des EU-Aufbauplans in Österreich

Fachtagung und Projektbesuche am 23. und 24. März 2023

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 23., und Freitag, 24. März 2023, findet in Wien und Graz erstmals die Jahreskonferenz zur Umsetzung des EU-Aufbauplans in Österreich statt. Eine Fachtagung am ersten Tag im Haus der EU in Wien beschäftigt sich mit den Fortschritten, die Österreich im Rahmen des EU-Aufbauplans bei der grünen und digitalen Wende erzielt hat. Finanzminister Magnus Brunner wird die Konferenz mit einem Impulsreferat eröffnen. Der zweite Tag steht im Zeichen von zwei Projektbesuchen in der Steiermark. Gemeinsam mit Johannes Hahn, Kommissar für Haushalt und Verwaltung, werden Europaministerin Karoline Edtstadler und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sowie Landeshauptmann Christopher Drexler zwei Projekte besichtigen, in welche Mittel des EU-Aufbauplans fließen: die Zulaufstrecke der Koralmbahn und den Reparaturbonus-Betrieb Hirschmann in Graz.

Termine für die Medien

Donnerstag, 23. März 2023: Fachtagung unter dem Titel „Vom Wirtschaftsaufbau hin zur Resilienz in einem neuen geopolitischen Umfeld“

9.00 Uhr

Begrüßung durch den stellvertretenden Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, Wolfgang Bogensberger, und Europaministerin Karoline Edtstadler

Videobotschaft von EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni

ca. 9.20 Uhr

Impulsreferat von Finanzminister Magnus Brunner

Anschließend

Zwei Podiumsdiskussionen über die Beschleunigung des grünen Wandels für Energieunabhängigkeit und Klimaschutz sowie den digitalen Wandel für die Gesellschaft und für gesteigerte Produktivität

Details zum Programm finden Sie unter https://www.bundeskanzleramt.gv.at/annual-event.

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Wir ersuchen um vorherige Anmeldung unter comm-rep-vie-presse@ec.europa.eu.

Dem Livestream zu dieser Veranstaltung können Sie auf dem YouTube-Kanal der EU-Vertretung in Österreich folgen.





Freitag, 24. März 2023: Projektbesuche Koralmbahn und Reparaturbonus-Betrieb Hirschmann in Graz

10.00 Uhr

Begrüßung durch die Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG, Judith Engel, und kurze Erläuterung durch die Bauleitung

10.25 Uhr

Pressekonferenz mit EU-Kommissar Hahn, Europaministerin Edtstadler, Klimaschutzministerin Gewessler sowie Landeshauptmann Drexler auf der Baustelle der Koralmbahn-Zulaufstrecke

Treffpunkt: ab 9.30 Uhr, ÖBB-Infobox Feldkirchen, Flughafen-Kreisverkehr, 8073 Feldkirchen bei Graz. Wir empfehlen das Tragen von festem Schuhwerk.

12.00 Uhr

Besuch des Reparaturbonus-Betriebs Hirschmann Service GmbH mit EU-Kommissar Hahn, Europaministerin Edtstadler, Klimaschutzministerin Gewessler sowie Landeshauptmann Drexler und der Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner

Ort: Friedhofsgasse 23, 8020 Graz

Für die Teilnahme an den Projektbesuchen ersuchen wir um vorherige Anmeldung unter federalpressservice@bka.gv.at. Geben Sie dabei bitte Ihren Namen, das Medium sowie Ihre Tätigkeit an.

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.facebook.com/bundeskanzleramt bzw. unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

Der EU-Aufbauplan in Österreich

Insgesamt 4,5 Milliarden Euro stehen im österreichischen Aufbau- und Resilienzplan (2020-2026) für Investitionen und Reformen zur Verfügung, davon stammen 3,75 Milliarden Euro aus EU-Mitteln. Diese Gelder fließen vor allem in nachhaltige und digitale Projekte wie den Breitbandausbau, den bundesweiten „Reparaturbonus“, "Community Nursing", die Förderung des Austauschs von Öl- und Gasheizungen oder die Bereitstellung von Notebooks und Tablets an Schülerinnen und Schüler. Weitere Details unter: www.eu-aufbauplan.at.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43 1 53 115 - 204282