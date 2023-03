Aviso: Klimaschutz am Speiseplan: WWF präsentiert „Ernährungspyramide 2.0“

Neue Studie zeigt, wie die offiziellen Ernährungsempfehlungen neben Gesundheits- auch Umwelt-Aspekte berücksichtigen könnten – Präsentation am 21. März um 9:30

Wien (OTS) - Unsere Ernährung hat nicht nur Folgen für unsere Gesundheit, sondern auch für Klima und Natur. Die Frage ist daher naheliegend: Wie würde die offizielle Ernährungspyramide aussehen, wenn sie neben der Gesundheit auch die planetaren Grenzen berücksichtigen würde? Die Antwort liefert eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien (Institut für Ecological Economics) im Auftrag des WWF Österreich. Aus den Studienergebnissen leitet der WWF Forderungen an die Politik zur Umsetzung einer umfassenden Ernährungswende in Österreich ab.



Zur Präsentation der „Ernährungspyramide 2.0“ laden wir Medienvertreter*innen herzlich ein.



Ihre Gesprächspartner*innen sind:

• Pegah Bayaty, Sprecherin für nachhaltige Ernährung des WWF Österreich

• Martin Bruckner, Studienautor und Senior Scientist am Institut für Ecological Economics der Wirtschaftsuniversität Wien



