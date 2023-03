Das europäische „Eis des Jahres“ und die „Eiswochen 2023“ , 20.03.2023, 10:00 Uhr, 3400 Klosterneuburg

Wien (OTS) - Sehr geehrte Damen und Herren, werte Medienvertreter/-innen, liebe Eisfreunde!

Der Fachverband Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) – er vertritt die Interessen der handwerklichen Eiserzeuger in ganz Österreich - lädt zum Auftakt der Eissaison 2023 ein.

Das europäische „Eis des Jahres“ und die „Eiswochen 2023“

stehen

am Montag, 20. März 2023,10 Uhr

bei Leonardelli – La Gelateria, Hofkirchnergasse 14, 3400 Klosterneuburg

im Mittelpunkt eines Pressegesprächs mit F o t o t e r m i n.

Es informieren und präsentieren:

Andrew NUSSBAUMER , der Sprecher der österreichischen Eissalonbetreiber

, der Sprecher der österreichischen Eissalonbetreiber Luca ALBERTI , der Sprecher der italienischen Eissalonbetreiber in Österreich



sowie

, der Sprecher der italienischen Eissalonbetreiber in Österreich sowie die Gastgeber-Familie Leonardelli.

Bei dieser Gelegenheit wird auch heuer wieder - gemäß einer langjährigen guten Tradition - ein Spendenscheck an die St. Anna Kinderkrebsforschung übergeben.

