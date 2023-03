AVISO: NEOS-PK: Österreich wieder an die Spitze bringen. Montag, 13.3., 10:30 Uhr

mit Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger, der Salzburger Landesrätin Andrea Klambauer und dem Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr

Wien (OTS) - Anstatt Lösungen zu bieten und für die Menschen in Österreich zu arbeiten, sind ÖVP und Grüne in der eigenen Kraftlosigkeit gefangen. Sie inszenieren sich in Zukunftsreden und Frühlingskampagnen. Doch den Worten folgen keine Taten. Die Menschen in Österreich brauchen eine Perspektive, an die man glauben kann. NEOS zeigen, wie man Österreich wieder an die Spitze bringt.

NEOS-PK: Österreich wieder an die Spitze bringen

Datum: 13.03.2023, 10:30 Uhr

Ort: NEOS Parlamentsklub, 3. Stock

Hansenstraße 3, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams

