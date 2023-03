Hörl: Bundeskanzler Nehammer zeigt wichtige Chancen für Zukunft unseres Standortes auf

Österreich 2030 – Zukunft ist, was wir aus der Gegenwart machen

Innsbruck (OTS) - Der Tiroler Wirtschaftsbundobmann NR Franz Hörl unterstützt die heutigen Ansagen von Bundeskanzler Karl Nehammer in dessen Rede zur Zukunft der Nation „Österreich 2030“. Als zentrale Ansagen bezeichnet Hörl dabei jene Projekte, die zur Stärkung des Standortes – von der Bildungs- bis zur Arbeitsmarktpolitik – beitragen können.

„Die Integration des Themas Digitalisierung in künftige Lehrpläne ab der fünften Schulstufe, der kostenlose Zugang zur Meisterprüfung sowie der Abbau von Hürden für jene, die ab 65 Jahren weiterhin arbeiten möchten, zielen genau in die richtige Richtung“, so Hörl, der dabei vor allem den ganzheitlichen Blick auf dringend zu aktivierende Potenziale hervorhebt. „Von der Schule über die Phase des Ausbildungsabschlusses bis hin zur enorm wertvollen Zielgruppe erfahrener Menschen – nur wenn wir an allen Schrauben richtig drehen, schaffen wir neue Chancen für unseren Standort und bleiben im Wettbewerb um Lebensqualität und wirtschaftlichen Erfolg im Rennen“, so Hörl.

Rückfragen & Kontakt:

Österr. Wirtschaftsbund, Landesgruppe Tirol

Patrick Taxacher

Landesgeschäftsführer-Stv.

Mobil: +43 512 52022 20

p.taxacher @ wirtschaftsbund-tirol.at

www.wirtschaftsbund-tirol.at

Ing.-Etzel-Straße 17

6020 Innsbruck