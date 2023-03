NEOS zu Nehammer-Rede: Ambitionsloser Kanzler enthüllt Inhaltsleere der ÖVP

Hoyos: „Die ÖVP sitzt seit 36 Jahren in der Bundesregierung und hat das Land nicht weitergebracht. Die Regierung wird fürs Machen bezahlt, nicht fürs Reden.“

Wien (OTS) - „Diese Rede hat aufgezeigt, was die ÖVP kann: Inhaltsleere und Ambitionslosigkeit schön inszenieren“, kommentiert NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos die heutige „Rede zur Zukunft der Nation“ von Kanzler Nehammer. „Die ÖVP sitzt seit 36 Jahren in der Bundesregierung und hätte damit lange genug Zeit gehabt, das Land in eine gute Zukunft zu führen. Aber jede Reform im Bildungssystem, jede nachhaltige Entlastung der arbeitenden Menschen, jede Innovation ist von der ÖVP genauso verhindert worden wie ganztägige Kinderbetreuung. Ohne die Blockierer der ÖVP könnte die gute Zukunft schon heute sein. Was bleibt, sind inhaltsleere Phrasen. Vielleicht sollte jemand den ÖVP-Chef daran erinnern, dass die Regierung fürs Machen bezahlt wird, nicht fürs Reden.“

Diese Bundesregierung ist am Ende

„Diese ambitionslose Rede und die gestrige Kampagnenpräsentation der Grünen zeigen, dass diese Bundesregierung am Ende ist. Anstatt Lösungen zu bieten und für die Menschen in Österreich zu arbeiten, sind ÖVP und Grüne in der eigenen Kraftlosigkeit gefangen“, so Hoyos. Die Folge sei eine noch nie dagewesene Vertrauenskrise. „Gerade die arbeitenden Menschen haben den Glauben an die Lösungen verloren. Der Aufstieg muss in Österreich wieder ein ehrliches Versprechen sein, kein leeres. All jene, die Österreich mit ihrem Beitrag, ihrer Leistung und ihrer Innovationsfreude zu dem Land machen, das es ist und das es noch werden kann, brauchen wieder eine Stimme. Der Kanzler hat bewiesen: Die ÖVP wird diese Stimme nicht sein.“

