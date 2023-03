AVISO PK 16. März 2023: "Sonderbericht Kinderrechte und Corona"

Netzwerk Kinderrechte präsentiert erste umfassende Zusammenschau zu den Auswirkungen von Corona auf Kinder und Jugendliche

Wien (OTS) - 16. März 2020. Der 1. Lockdown der Corona-Pandemie in Österreich begann. Auch Schulen wurden ab diesem Datum geschlossen. 16. März 2023. Das Netzwerk Kinderrechte Österreich präsentiert den "Sonderbericht Kinderrechte und Corona", die erste und einzige umfassende Zusammenschau in Österreich aus Kinderrechtsperspektive zur Frage "Wie ist es Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie in all ihren Lebensbereichen überhaupt ergangen?".



Experten und Expertinnen präsentieren den 172-Seiten starken Bericht mit Studien, Zahlen, Referaten, Medien-Berichten und vor allem auch den Stimmen von Kindern und Jugendlichen. Forderungen an verschiedene politische Ressorts bilden den Abschluss:





PRESSEKONFERENZ

zur Präsentation des "Sonderberichts Kinderrechte und Corona"

am Donnerstag, 16.3.2023

um 12.00 Uhr in einer ehemaligen Schule

in 1020 Wien, Schwarzingergasse 4



Wir weisen darauf hin, dass das Klassenzimmer, wo die Pressekonferenz stattfinden wird, nicht barrierefrei ist.

Aus Platzgründen vor Ort bitten wir um Anmeldung bis 14.3.2023 unter elisabeth.schaffelhofer @ kinderhabenrechte.at



