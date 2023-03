Hofinger: Den eigenen Hof zur verstärkten Energieproduktion nutzen

Zusätzliche Förderungsmöglichkeit zur Steigerung der Energieeffizienz am Bauernhof

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Mit 100 Millionen Euro aus der ökologischen Steuerreform stehen den Bäuerinnen und Bauern ab sofort zusätzliche Mittel zu Verfügung, um sie bei Investitionen am Weg zur Energieautarkie des landwirtschaftlichen Betriebes zu unterstützen. „Ein höherer Eigenversorgungsgrad mit Strom und Wärme am bäuerlichen Hof macht uns alle unabhängiger von fossilen und teuren Energiequellen und sichert zudem die stabile Lebensmittelversorgung in der Region“, appelliert Abgeordneter Manfred Hofinger an die Bauernschaft, dieses Förderprogramm der Regierung zu nutzen.

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe können ab sofort bis 28. November 2025 online (auf www.umweltfoerderung.at) einen Antrag für vier verschiedene Module stellen. Diese reichen von der Förderung für Stromspeicher, für die Umstellung auf LED-Beleuchtung, für Photovoltaik-Anlagen, Biomassekessel, E-Mobilität oder die Erstellung eines Gesamtenergiekonzeptes. Wichtig ist, dass der Förderantrag vor der Umsetzung der Maßnahmen – außer bei Modul D beim Umbau des Zählerkastens hinsichtlich Notstromfähigkeit – gestellt werden muss.

Der Land- als Energiewirt

Neben dem Klimaaspekt ist für Hofinger vor allem entscheidend, dass Landwirte ihre landwirtschaftliche Produktion verstärkt mit eigener Energie bewerkstelligen. „Das erhöht die Versorgungssicherheit für uns alle und stärkt die regionale Produktion“, sieht der Abgeordnete in den bäuerlichen Betrieben einen wertvollen Impulsgeber zur Energiewende. „Unsere Bäuerinnen und Bauern waren und sind Vorreiter bei Investitionen in klimafreundliche Technologien sowie bei der Umstellung auf erneuerbare Energien. Mit dieser Förderschiene können wir noch besser werden“, betont Hofinger.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at