TIROLER TAGESZEITUNG "Analyse" Ausgabe vom Mittwoch, 8. März 2023, von Karin Leitner: "Frauen in der Politik: Mumm ist nicht männlich"

Innsbruck, Wien (OTS) - Kurz vor dem Frauentag kam das Frauenthema. Sie sei überzeugt davon, dass ein Mann an der Spitze der Partei aus dieser „nicht so angeschossen“ werden würde wie Pamela Rendi-Wagner, befand die Vorarlberger SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger. Andere rote Frauen sehen das ebenso. Die interne Kritik an Rendi-Wagner am Geschlecht festzumachen, greift zu kurz. Sie hat Schwächen als Vorsitzende einer Oppositionspartei.

Faktum ist aber: Frauen müssen sich auch in der Politik nach wie vor mehr „beweisen“ als Männer. Als Angela Merkel deutsche Kanzlerin wurde, haben die „Pastorentochter“ viele belächelt, meinten, sie werde sich nicht lange halten in diesem Amt. Als Matthias Strolz den NEOS-Vorsitz an Beate Meinl-Reisinger übergab, meinten viele, diese würde den Pinken alsbald das Polit-Aus bringen. Nach wie vor spielt Äußeres bei Frauen eine größere Rolle als bei Männern: das Outfit, die Frisur. Zu Beginn ihrer Regentschaft waren Schweißflecken auf Merkels Sommerkleid thematisiert worden.

Mit Sexismus, zuvorderst in sozialen Netzwerken, sind Politikerinnen immer wieder konfrontiert. Nach wie vor werden Frauen, die – etwa bei Debatten im TV – emotional werden, als hysterisch qualifiziert. Männer gelten diesfalls als energisch. Und als zu weich, zu sensibel, nicht robust für das „harte Geschäft“ gelten Frauen bis heute.

Dass das falsch ist, zeigen Spitzenpolitikerinnen in vielen Ländern. Das zeigt auch Rendi-Wagner. Seit Monaten trotzt sie männlichen Widersachern. Ständig in Frage gestellt zu werden, muss man aushalten. Angesichts der Lage in die ZiB2 zu gehen, das hätten viele Männer in hoher Parteifunktion nicht getan. Sie sagen ab, wenn es unangenehm wird.

Kampfgeistig wie bisher kaum war Rendi-Wagner beim ORF-Interview, was ihren Job anlangt. Kampfgeistig will sie bleiben. Sie schmeißt nicht hin, sie stellt sich – der vorhersehbaren Kampfabstimmung gegen einen Herausforderer. Mumm ist nicht männlich.



